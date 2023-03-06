«Прикольный мальчик» переехал на юге Петербурга мужчину, лежавшего на дороге

Иностранец переехал мужчину, который лежал под аркой во дворе Московского района.



Внезапное препятствие ждало 20-летнего гражданина Узбекистана у дома 86 по набережной Обводного канала накануне около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 марта. Молодой человек был за рулем «Лады Ларгус», которая принадлежит его знакомому. Он заезжал во двор и в арке дома совершил наезд на мужчину, который лежал на дороге.



Прибывшая на место скорая констатировала смерть пострадавшего. Сотрудники полиции установили его личность — это 61-летний житель Василеостровского района с долгами и проблемами с приставами.

