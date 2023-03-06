    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Переменная облачность, снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, ю-з

    745мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd75.46eur80.05

    «Прикольный мальчик» переехал на юге Петербурга мужчину, лежавшего на дороге

    7932
    12 комментариев

    Иностранец переехал мужчину, который лежал под аркой во дворе Московского района.

    Внезапное препятствие ждало 20-летнего гражданина Узбекистана у дома 86 по набережной Обводного канала накануне около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 марта. Молодой человек был за рулем «Лады Ларгус», которая принадлежит его знакомому. Он заезжал во двор и в арке дома совершил наезд на мужчину, который лежал на дороге.

    Прибывшая на место скорая констатировала смерть пострадавшего. Сотрудники полиции установили его личность — это 61-летний житель Василеостровского района с долгами и проблемами с приставами.

    Сам водитель в социальных сетях себя идентифицирует как «прикольный мальчик».

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с погибшим
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 12

    Гость06 Мар 2023 в 10:21
    Жуткий театр абсурда!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close