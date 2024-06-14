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    МЧС: в разрушенном обстрелом ВСУ подъезде в Шебекино найдены двое погибших

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    В городе Шебекино в Белгородской области на месте обрушения подъезда жилого дома найдены тела мужчины и женщины, сообщает вечером 14 июня МЧС РФ.

    Напомним, ранее сегодня «Фонтанка» писала, что в Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного дома. Удар пришелся на середину здания, один из балконов полностью охватил пожар.

    Число пострадавших в результате обстрела к вечеру пятницы увеличилось и достигло семи человек. Об этом рассказал в своем официальном тг-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По предварительным данным, повреждено 20 квартир. На месте продолжает работать тяжелая техника, около 50 экскаваторов, бульдозеров, кранов-манипуляторов. При разборе завалов спасатели объявляют минуты тишины.

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