МЧС: в разрушенном обстрелом ВСУ подъезде в Шебекино найдены двое погибших

В городе Шебекино в Белгородской области на месте обрушения подъезда жилого дома найдены тела мужчины и женщины, сообщает вечером 14 июня МЧС РФ .

Напомним, ранее сегодня «Фонтанка» писала, что в Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного дома. Удар пришелся на середину здания, один из балконов полностью охватил пожар.

Число пострадавших в результате обстрела к вечеру пятницы увеличилось и достигло семи человек. Об этом рассказал в своем официальном тг-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.



По предварительным данным, повреждено 20 квартир. На месте продолжает работать тяжелая техника, около 50 экскаваторов, бульдозеров, кранов-манипуляторов. При разборе завалов спасатели объявляют минуты тишины.