В Лермонтовке расскажут, как спасти исторические детали вашего дома

Если вы живете в историческом центре, в старом доме, и вдруг видите, как городские службы или ЖСК демонтируют исторические детали, и не знаете, что делать, то стоит сходить 25 сентября на бесплатный День Дома в Лермонтовке. 12+

Ника Артемьева, сотрудница фонда «Внимание», занимается мадларкингом — собирает с помощью единомышленников то, что реки на берега выносят. Осколок старинной бутылки с двуглавым орлом, черепок с клеймом, фрагмент посуды столетней давности с нарисованными вручную кораллами. Создала целый домашний музей «Стеклянный городок» и убедительно объясняет, в чем ценность этих кусочков и черепков. Но не менее убедительно Ника покажет, в чем ценность старых-старых окон, плитки, фурнитуры и «родных» дверей в домах. Почему их утрату ничто не восполнит и как быть, если городские службы (или кто-нибудь еще) решили заменить оригинальные рамы пластиком, а дореволюционную плитку — керамогранитом.

Волонтеры фонда «Внимание» то объясняют жильцам дома на Большой Пушкарской, чем ценна старая метлахская плитка, сделанная в немецком Мерциге, то помогают жителям дома Эрлиха и Эттингера реставрировать окна. А также вместе с обитателями одного из домов на Мытнинской подлечивают парадные.



Лекцию Ники Артемьевой «Особняки в деталях» слушаем 25 сентября в «Открытой гостиной» Лермонтовки. Подробности в паблике «Открытой гостиной» во «ВКонтакте». Начало в 16:00.



Александра Шеромова

