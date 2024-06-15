В парламенте ЮАР вновь избрали президентом Сирила Рамафосу

Национальная ассамблея ЮАР переизбрала на второй президентский срок Сирила Рамафосу. Впервые он занял этот пост в 2018 году, когда Африканский национальный конгресс добился отставки предыдущего президента досрочно.



Сирил Рамафоса, по данным Forbes, был и, вероятно, остается одним из самых богатых людей ЮАР. С 1997 года он занимался угольным бизнесом, в 2012 стал вице-президентом Африканского национального конгресса (АНК) — это партия, обладающая абсолютным большинством в парламенте ЮАР. В 2017 году он занял должность президента партии, в 2018 — должность президента страны. Предыдущего президента Джейкоба Зуму вынудила уйти досрочно партия АНК из-за обвинений в коррупции, мошенничестве и секс-скандалов. В 2019 Рамафоса победил на очередных выборах президента в Национальном конгрессе. Президентский срок в ЮАР составляет пять лет, один человек может занимать высший пост в государстве не более двух сроков.