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    В парламенте ЮАР вновь избрали президентом Сирила Рамафосу

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    Национальная ассамблея ЮАР переизбрала на второй президентский срок Сирила Рамафосу. Впервые он занял этот пост в 2018 году, когда Африканский национальный конгресс добился отставки предыдущего президента досрочно.

    Сирил Рамафоса, по данным Forbes, был и, вероятно, остается одним из самых богатых людей ЮАР. С 1997 года он занимался угольным бизнесом, в 2012 стал вице-президентом Африканского национального конгресса (АНК) — это партия, обладающая абсолютным большинством в парламенте ЮАР. В 2017 году он занял должность президента партии, в 2018 — должность президента страны. Предыдущего президента Джейкоба Зуму вынудила уйти досрочно партия АНК из-за обвинений в коррупции, мошенничестве и секс-скандалов. В 2019 Рамафоса победил на очередных выборах президента в Национальном конгрессе. Президентский срок в ЮАР составляет пять лет, один человек может занимать высший пост в государстве не более двух сроков.

    В ЮАР президента страны выбирает партия, обладающая наибольшим количеством мандатов в нижней палате парламента, Национальной ассамблее. После назначения президента заново формируется парламент.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что Сирил Рамафоса объявил о приглашении в БРИКС Аргентины, Эфиопии, ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и Ирана.

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    РамафосаЮАР
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