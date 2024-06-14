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    По факту жесткой посадки самолета Ан-26 в ЯНАО возбудили уголовное дело

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    Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки самолета Ан-26 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает 14 июня РИА Новости со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

    Пока случившееся квалифицируют как «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)».

    Напомним, утром 14 июня самолет Ан-26 авиакомпании «ЮТэйр» совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. Пострадали пассажир и два члена экипажа. На фото с места аварии видно, что носовая часть самолета пострадала достаточно сильно. Эти кадры «Фонтанка» публиковала здесь.

    Выполнялся рейс по маршруту Сабетта — Утренний. По данным Росавиации, самолет приземлился в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта Утренний. На борту находились 36 пассажиров и пять членов экипажа.

    Предварительно, жесткая посадка произошла при резко ухудшившихся метеоусловиях — тумане и сильном ветре.

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