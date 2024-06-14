По факту жесткой посадки самолета Ан-26 в ЯНАО возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки самолета
Пока случившееся квалифицируют как «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)».
Напомним, утром 14 июня самолет
Выполнялся рейс по маршруту Сабетта — Утренний. По данным Росавиации, самолет приземлился в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта Утренний. На борту находились 36 пассажиров и пять членов экипажа.
Предварительно, жесткая посадка произошла при резко ухудшившихся метеоусловиях — тумане и сильном ветре.