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08.09.2020 11:51
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Премьер-министр России подписал постановление о совершенствовании системы межведомственного электронного взаимодействия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о совершенствовании системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), сообщает пресс-служба кабмина 8 сентября.

Она позволяет госорганам и внебюджетным фондам обмениваться нужными данными. Целью реформы является повышение эффективности работы госорганов и качества электронных услуг.

«Постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, предполагает несколько ключевых изменений. Во-первых, региональные министерства и ведомства, органы местного самоуправления, а также организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, находящиеся на территории одного субъекта, смогут взаимодействовать между собой через СМЭВ напрямую, а не только с использованием региональных систем межведомственного взаимодействия», — говорится в сообщении.

Во-вторых, в систему будут внедрены «дополнительные средства контроля, маршрутизации сообщений, возможности автоматического исполнения последовательностей межведомственных запросов и ограничения передачи сообщений в случае нарушения правил взаимодействия». В-третьих, органы власти и внебюджетные фонды должны будут использовать СМЭВ в соответствии с техническими требованиями, установленными Минкомсвязью, отмечается в сообщении.

«Все это поможет уменьшить нагрузку на отдельные сегменты системы, снизить количество сбоев и существенно повысить ее надежность», — заключили в кабмине.

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Комментарии (3)

DEMOMON
Блин, ну недавно же перешли на СМЭВ-3, чего ещё надо? Или лишнее бабло появилось, нужно попилить что ли?
Brit
Теперь личные данные всех граждан сможет сливать даже укравдом.
hal9000
Такие обороты..Премьер да Министр..да Российской да Федерации...мона просто написать Миха подписал постановление...здесь все свои
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