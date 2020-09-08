Премьер-министр России подписал постановление о совершенствовании системы межведомственного электронного взаимодействия

«Постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, предполагает несколько ключевых изменений. Во-первых, региональные министерства и ведомства, органы местного самоуправления, а также организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, находящиеся на территории одного субъекта, смогут взаимодействовать между собой через СМЭВ напрямую, а не только с использованием региональных систем межведомственного взаимодействия», — говорится в сообщении.

Она позволяет госорганам и внебюджетным фондам обмениваться нужными данными. Целью реформы является повышение эффективности работы госорганов и качества электронных услуг.

Во-вторых, в систему будут внедрены «дополнительные средства контроля, маршрутизации сообщений, возможности автоматического исполнения последовательностей межведомственных запросов и ограничения передачи сообщений в случае нарушения правил взаимодействия». В-третьих, органы власти и внебюджетные фонды должны будут использовать СМЭВ в соответствии с техническими требованиями, установленными Минкомсвязью, отмечается в сообщении.

«Все это поможет уменьшить нагрузку на отдельные сегменты системы, снизить количество сбоев и существенно повысить ее надежность», — заключили в кабмине.