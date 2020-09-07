Росздравнадзор рассказал об искусственном искажении статистики смертности от коронавируса

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова признала неточности и разночтения в статистике России по смертности от COVID-19, пишет 7 сентября «Медвестник».

Некоторые медучреждения занижали статистку, оформляя причиной смерти пациентов не коронавирус, а другие заболевания. Например, часть умерших регистрировали как скончавшихся от сердечно-сосудистых и других заболеваний. Иные стационары, наоборот, всех умерших относили к COVID-больным.

«Было поручение проанализировать все летальные исходы в «ковидных» стационарах. С чем мы столкнулись? Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое», — сообщила Алла Самойлова.