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07.09.2020 17:41
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Росздравнадзор рассказал об искусственном искажении статистики смертности от коронавируса

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова признала неточности и разночтения в статистике России по смертности от COVID-19, пишет 7 сентября «Медвестник».

Некоторые медучреждения занижали статистку, оформляя причиной смерти пациентов не коронавирус, а другие заболевания. Например, часть умерших регистрировали как скончавшихся от сердечно-сосудистых и других заболеваний. Иные стационары, наоборот, всех умерших относили к COVID-больным.

«Было поручение проанализировать все летальные исходы в «ковидных» стационарах. С чем мы столкнулись? Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое», — сообщила Алла Самойлова.

Ранее глава Росздравнадзора отметила, что за последние полгода в России отмечается общий рост смертности, причиной которой в том числе является коронавирус. По словам Самойловой, в отдельных регионах РФ прирост смертности достиг более 1000 человек.

При этом в конце июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о низкой смертности от COVID-19 и об отсутствии дефицита коек для заболевших коронавирусом.

Соцопрос ФОМ среди врачей показал, что почти половина докторов считают официальную статистку заболеваемости коронавирусом заниженной.

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Комментарии (6)

Павел Михайлов
Накручивание статистики позволило чиновникам украсть миллиарды.Да ещё эта спекуляция масками. Продажа которых была с 300-500% наценкой. Выгоднее, чем наркотиками торговать.И совершенно безопасно.
снегурочка
Профнепригодность налицо. Пора в отставку ей и подобным.
OldPerdun
"Смертность переносилась на другие заболевания" - это как? Сама "переносилась"? Или таки кто-то переносил? А назвать ФИО и должности переносивших, по какой причине, по чьему требованию?
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