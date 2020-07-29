Мурашко: В России восемь тысяч тяжёлых пациентов с COVID-19, три тысячи — на ИВЛ

В России восемь тысяч тяжёлых пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 29 июля на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



По его словам, страна входила в эпидемиологический процесс с 25 тысячами инфекционных коек. На пике пандемии коронавируса — май-июнь 2020 года — их количество увеличилось до 185 тысяч. Сейчас имеется 165 тысяч таких мест на 100 тысяч пациентов с диагностированной внебольничной пневмонией и COVID-19.

