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29.07.2020 14:35
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Мурашко: В России восемь тысяч тяжёлых пациентов с COVID-19, три тысячи — на ИВЛ

В России восемь тысяч тяжёлых пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 29 июля на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, страна входила в эпидемиологический процесс с 25 тысячами инфекционных коек. На пике пандемии коронавируса — май-июнь 2020 года — их количество увеличилось до 185 тысяч. Сейчас имеется 165 тысяч таких мест на 100 тысяч пациентов с диагностированной внебольничной пневмонией и COVID-19.

Мурашко добавил, что в медучреждения продолжается поставка аппаратов искусственной вентиляции лёгких. В июле-августе этого года в стационары поступят ещё 4 тысячи единиц спецоборудования, предназначенного для ИВЛ. Он также отметил, что на сегодняшний день на подобном лечении находятся 3 тысячи жителей России.

В конце своего доклада министр здравоохранения РФ заявил, что наблюдается постепенное снижение госпитализированных пациентов, но пока что их всё равно достаточно много. Помимо этого, он отметил игнорирование населением противоэпидемиологических мер, и это, по его словам, чревато ростом заболевших.

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Комментарии (1)

Ser_N0771
"Тяжелое" состояние начинается с КТ3 - 50% поражения легких, при таком поражении не всегда назначают кислород через маску (знаю по собственному ковид-опыту), даже 70% поражения легких могут вытащить кислородной маской без ИВЛ (соседи по палате), так что сопоставление количество пациентов в тяжелом состоянии с количеством ИВЛ не корректно, тут надо сопоставлять с крайнетяжелым КТ4, где реально может быть использовано ИВЛ...
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