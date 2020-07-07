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07.07.2020 08:37
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Соцопрос: 49% врачей считают, что статистика заболеваемости COVID-19 занижена

Почти половина российских врачей, опрошенных социологами, считает, что данные по числу заболевших коронавирусом и погибших от него, занижены.

Как пишут 7 июля «Ведомости», опрос провели социологи из фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent, который организовала одна из самых известных в мире исследовательских организаций – ESOMAR. Были опрошены 502 врача, 60% из них имеют опыт лечения пациентов с симптомами COVID-19, а 16% работают в так называемой «красной зоне».

Почти 60% участников опроса признались, что не доверяют официальной статистике по коронавирусу. В занижении числа заболевших уверены 49%, в занижении числа смертей – 47%. Напротив, 9 и 11% соответственно считают цифры завышенными. В правдивость информации верят 23% (по заразившимся) и 21% (по погибшим).

Простые россияне тоже стали меньше доверять официальной информации: по данным ФОМ, в начале апреля ей верили 58–59% респондентов, а в конце июня – 46–47%.

Кроме того, медиков спросили об их оценке действий государства по борьбе с распространением инфекции. 64% участников опроса считают, что в области оснащения медучреждений и выявления заразившихся что-то делается, но этого недостаточно. 44% полагают, что для обеспечения адекватной нагрузки на медперсонал «не сделано практически ничего». Выше всего врачи оценили подготовку медработников и оказание помощи заболевшим – по 29% респондентов считают, что сделано все необходимое.

Оценки в большой степени субъективны: на ответах сказывается личный опыт врачей, комментирует аналитик ФОМ Ирина Осипова. «Мало кто имеет информацию о том, что происходит за пределами его медучреждения. Врачи делают выводы на основе того, с чем сами сталкиваются, – а это увеличение нагрузки, перевод врачей в «красную зону», – и это плохо соотносится со снижением статистики», – отмечает Осипова. Возможно, влияет и подход к статистике. В России считают не так, как в Европе: если человек с диабетом умирает от коронавируса, указывают, что он умер от диабета. «Но открытые вопросы мы не задавали, поэтому аргументацию самих врачей получить не можем», – добавила социолог.

Недоверие пронизывает всю систему здравоохранения, считает Ольга Караева из «Левада-центра» (признанного Минюстом иноагентом). «Менее половины россиян доверяют медикам. Аналогичная ситуация и внутри медицинского сообщества: врачи вынуждены перепроверять диагнозы, поставленные коллегами», - отмечает Караева. Те, кто работает в «красной зоне», по её словам, более категоричны, и «у них есть понимание, как появляется отчетность».

В России выявлено около 688 тысяч заболевших коронавирусов, более 10 тысяч смертей признаны «ковидными». В Санкт-Петербурге статистика за 6 июля показала рост числа заболевших на 280 человек, погибших – на 44, это треть от общего числа умерших за сутки по стране.

Во всём мире к утру 7 июля, по данным университета Джона Хопкинса, заразились более 11,59 миллиона человек в 188 странах мира.

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Комментарии (5)

262126571
Вроде, наконец, даже до узколобых отрицателей стало доходить, что коронавирус вокруг. Занижена статистика во много раз. Давно бы уже США опередили, даже учитывая, что у них население в несколько раз больше.
dragvs
"60% участников опроса признались, что не доверяют официальной статистике по коронавирусу" - вот это важнее. Песков усиками уже зашевелил?
Петр Сидорович
Мнение стоматолога тоже имеет значение? Он врач, но по статистике заболеваемости COVID-19 имеет такое же представление как и дворник. Сама система диагностирования COVID-19 поставлена так, что ни один опрос не выявит правду, так как забор мазков (к примеру) осуществляют одни и кое как, как правило не умея или не желая делать правильно, а результаты видят другие и передают результаты анализов (кол-во заболевших) третьим, а третьи начинают формировать отчетность, со своими интересами. И получается, что ни лаборанты, ни лечащие (практикующие) врачи, ни формироватили статистики не видят правдивого положения. Одни добавляют, другие убавляют, третьи пол палец потолок.
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