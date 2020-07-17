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17.07.2020 12:51
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Минздрав: В России заняты всего 10 % реанимационных коек для ковидных больных

Министр здравоохранения РФ рассказал о борьбе с COVID-19 в стране, отметив достаточное количество медорганизаций для оказания помощи заболевшим коронавирусом.

«Количество медорганизаций, мобилизованных для оказания помощи достаточно. <...> Количество реанимационных коек, развернутых в стране, составляет 25 тысяч, количество задействованных реанимационных коек составляет в пределах 10 %», — цитирует https://tass.ru/obschestvo/8990455 17 июля заявление Михаила Мурашко ТАСС.

По его словам, из бюджета направлено более 300 миллиардов рублей для лечения больных, организации коек, выплат медикам и тестирования. Также он рассказал, что 1,5 миллиона медработников прошли переобучение для работы с ковидными больными.

Он подчеркнул, что в стране сейчас «один из самых низких показателей смертности в мире».

С начала пандемии в России было выявлено уже 759 203 случая коронавируса. Жизни из-за COVID-19 лишились 12 123 человека.

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