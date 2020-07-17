Минздрав: В России заняты всего 10 % реанимационных коек для ковидных больных
Министр здравоохранения РФ рассказал о борьбе с COVID-19 в стране, отметив достаточное количество медорганизаций для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
«Количество медорганизаций, мобилизованных для оказания помощи достаточно. <...> Количество реанимационных коек, развернутых в стране, составляет 25 тысяч, количество задействованных реанимационных коек составляет в пределах
По его словам, из бюджета направлено более 300 миллиардов рублей для лечения больных, организации коек, выплат медикам и тестирования. Также он рассказал, что 1,5 миллиона медработников прошли переобучение для работы с ковидными больными.
Он подчеркнул, что в стране сейчас «один из самых низких показателей смертности в мире».
С начала пандемии в России было выявлено уже 759 203 случая коронавируса. Жизни из-за COVID-19 лишились 12 123 человека.