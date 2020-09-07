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07.09.2020 15:26
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Белорусская оппозиция предрекает «обострение ситуации в стране»

Координационный совет оппозиции считает, что ситуация в Белоруссии может обостриться после задержания лидеров протеста 7 сентября 2020 года.

Координационный совет оппозиции осудил возможное похищение Марии Колесниковой и других лидеров протеста.

«Такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату, кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов», — сообщается 7 сентября в обращении координационного совета.

В заявлении говорится, что власть пошла на силовой сценарий борьбы с протестами. Оппозиционеры указывают, что действия режима являются «преступлениями против человечества» и будут расследованы без ограничения сроков давности.

Экс-кандидат на президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что «режим занимается террором» против своих противников.

Звезду белорусских протестов Марию Колесникову неизвестные похитили в центре Минска утром 7 сентября. Также на связь не выходят и другие члены Координационного совета.

В МВД республики заверили в том, что ничего не знают об исчезновении оппозиционеров.

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
Провокационно подставляются под побои. Какое коварство!
Wuhan Proletarian
Мда - ругался мужик на барина, ругался, а барин и не знал ничего
Mozg
То, что ситуация будет только обострятся, пока таракан не сбежит- это к бабке не ходи!
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