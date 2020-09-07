Белорусская оппозиция предрекает «обострение ситуации в стране»
Координационный совет оппозиции считает, что ситуация в Белоруссии может обостриться после задержания лидеров протеста 7 сентября 2020 года.
Координационный совет оппозиции осудил возможное похищение Марии Колесниковой и других лидеров протеста.
«Такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату, кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов», — сообщается 7 сентября в обращении координационного совета.
В заявлении говорится, что власть пошла на силовой сценарий борьбы с протестами. Оппозиционеры указывают, что действия режима являются «преступлениями против человечества» и будут расследованы без ограничения сроков давности.
Экс-кандидат на президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что «режим занимается террором» против своих противников.
Звезду белорусских протестов Марию Колесникову неизвестные похитили в центре Минска утром 7 сентября. Также на связь не выходят и другие члены Координационного совета.
В МВД республики заверили в том, что ничего не знают об исчезновении оппозиционеров.