«Режим занимается террором». Тихановская прокомментировала похищение Колесниковой и пообещала еще больше людей на улицах
Бывший кандидат на выборах президента Белоруссии пригрозила президенту Александру Лукашенко усилением протестов после возможного задержания членов Координационного совета оппозиции.
«Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета», — приводит 7 сентября слова Тихановской ее пресс-служба в Telegram.
Политик отметила, что еще больше людей будет выходить на улицу, несмотря на запугивание. Она считает, что оппозиция продолжит борьбу и будет добиваться новых выборов.
Звезду белорусских протестов Марию Колесникову неизвестные похитили в центре Минска утром 7 сентября. Также на связь не выходят и другие члены Координационного совета.
В МВД республики заверили в том, что ничего не знают об исчезновении оппозиционеров.