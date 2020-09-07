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07.09.2020 14:01
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«Режим занимается террором». Тихановская прокомментировала похищение Колесниковой и пообещала еще больше людей на улицах

Бывший кандидат на выборах президента Белоруссии пригрозила президенту Александру Лукашенко усилением протестов после возможного задержания членов Координационного совета оппозиции.

«Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета», — приводит 7 сентября слова Тихановской ее пресс-служба в Telegram.

Политик отметила, что еще больше людей будет выходить на улицу, несмотря на запугивание. Она считает, что оппозиция продолжит борьбу и будет добиваться новых выборов.

Звезду белорусских протестов Марию Колесникову неизвестные похитили в центре Минска утром 7 сентября. Также на связь не выходят и другие члены Координационного совета.

В МВД республики заверили в том, что ничего не знают об исчезновении оппозиционеров.

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Комментарии (4)

Mozg
Чем больше лука будет беспредельничать, тем больше народ Беларуси будет выходить и тем более активно сопротивляться.
Печенеги и половцы
Стоп 🛑 таракан. Жыве Беларусь
Fjfef
Алёшке повезла передачка с апельсинами)
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