«Режим занимается террором». Тихановская прокомментировала похищение Колесниковой и пообещала еще больше людей на улицах

Бывший кандидат на выборах президента Белоруссии пригрозила президенту Александру Лукашенко усилением протестов после возможного задержания членов Координационного совета оппозиции.

«Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета», — приводит 7 сентября слова Тихановской ее пресс-служба в Telegram.

Политик отметила, что еще больше людей будет выходить на улицу, несмотря на запугивание. Она считает, что оппозиция продолжит борьбу и будет добиваться новых выборов.