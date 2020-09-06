Путин: Пандемия коронавируса не изменила жизнь кардинально

«Онлайн-обучение, телемедицина и так далее. Ну чего — этого не было что ли? Было. Просто условия, в которые мы попали, подтолкнули развитие этих направлений, этих отраслей. И кстати говоря, мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80 процентов — и наши компании справились с этим», — сказал Путин РИА Новости 6 сентября.

Он добавил, что «ничего не то что не обвалилось — справились, и даже еще резерв есть».

По его словам, «это говорит о том, что все, что сейчас было использовано, и все, что эффективно работает, будет эффективно работать, будет дальше развиваться».

«В этом смысле, конечно, вот эта инфекция — она кое-что изменила. Но она кардинально ничего там не поменяла. И ничего не поменяет. Постепенно все вернется на свои круги», — отметил Путин.