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06.09.2020 16:22
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Путин: Пандемия коронавируса не изменила жизнь кардинально

Пандемия коронавируса не изменила жизнь кардинально, постепенно все вернется на круги своя, считает президент России Владимир Путин.

«Онлайн-обучение, телемедицина и так далее. Ну чего — этого не было что ли? Было. Просто условия, в которые мы попали, подтолкнули развитие этих направлений, этих отраслей. И кстати говоря, мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80 процентов — и наши компании справились с этим», — сказал Путин РИА Новости 6 сентября.

Он добавил, что «ничего не то что не обвалилось — справились, и даже еще резерв есть».

По его словам, «это говорит о том, что все, что сейчас было использовано, и все, что эффективно работает, будет эффективно работать, будет дальше развиваться».

«В этом смысле, конечно, вот эта инфекция — она кое-что изменила. Но она кардинально ничего там не поменяла. И ничего не поменяет. Постепенно все вернется на свои круги», — отметил Путин.

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Комментарии (13)

SlawaPiter
Вова прав, его друганы и дольщики нажили на кипише не один десяток миллиардов американских рублей.
Чёрт Опасный
Вирус точно ничего не изменил, а вот чиновничья глупость.... а впрочем и она особо ничего не изменила.
bluxer
Напуганным хомячкам пора приходить в чувство от псевдовирусного наваждения, браться за ум, возвращаться к нормальной жизни.
Через год они спросят себя "что это было", "неужели я поверил кликушам".
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