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05.09.2020 19:30
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«Я знаю, какой будет приговор». Адвокат Пашаев обещает не бросать Ефремова и встретить его после колонии

Адвокат Михаила Ефремова готовится к обвинительному приговору за смертельное ДТП в центре Москвы. Он полагает, что актёр уедет в колонию, в которой ему не место.

«Я знаю, какой будет приговор. <...> От шести до восьми лет колонии общего режима», — сообщил Эльман Пашаев в интервью телеканалу «Москва 24». Он отметил, что с первых дней готовил своего подзащитного к сроку в 8–10 лет лишения свободы, и Ефремов «даже не моргнул», услышав о запрошенных гособвинителем 11 годах.

По словам Пашаева, он останется со своим доверителем до последнего, пока тот не выйдет из колонии. Там Ефремову не место, но добиться менее сурового наказания в первых инстанциях защитник не рассчитывает. Надежда у него остаётся только на кассацию.

Приговор Михаилу Ефремову в Пресненском суде Москвы огласят 8 сентября. Перед прениями актёр признал вину, однако, по словам его адвоката, до сих пор не уверен, что сидел за рулём вылетевшего на встречную полосу автомобиля. «Как он может быть уверен, если он ничего не помнит?», — отвечает Пашаев на вопрос ведущего. О том, как менялись заявления Ефремова после аварии, читайте в подборке «Фонтанки».

Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и устроил ДТП. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.

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Комментарии (20)

Ilya9
модер вышел на работу)))
yar_5e4cc335310b6
Все же бухать вредно для здоровья. Можно не только угробить человека, но и растерять умственные способности. Иначе трудно представить, что б человек в здравом уме выбрал такого адвоката
pavas
Вот это деловой подход к клиенту: "Мы Вас спасём, но только в кассации в ВС РФ (или даже в ЕСПЧ). Но проплатите нашу работу сразу во всех инстанциях".
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