«Я знаю, какой будет приговор». Адвокат Пашаев обещает не бросать Ефремова и встретить его после колонии

Адвокат Михаила Ефремова готовится к обвинительному приговору за смертельное ДТП в центре Москвы. Он полагает, что актёр уедет в колонию, в которой ему не место.



«Я знаю, какой будет приговор. <...> От шести до восьми лет колонии общего режима», — сообщил Эльман Пашаев в интервью телеканалу «Москва 24». Он отметил, что с первых дней готовил своего подзащитного к сроку в 8–10 лет лишения свободы, и Ефремов «даже не моргнул», услышав о запрошенных гособвинителем 11 годах.

По словам Пашаева, он останется со своим доверителем до последнего, пока тот не выйдет из колонии. Там Ефремову не место, но добиться менее сурового наказания в первых инстанциях защитник не рассчитывает. Надежда у него остаётся только на кассацию.