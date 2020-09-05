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05.09.2020 10:15
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Адвокат Ефремова: «Когда прокурор запросил 11 лет колонии, ему легче стало»

Адвокат актера Михаила Ефремова заявил, что тот с самого начала не рассчитывал на снисхождение и ждал сурового приговора. По его словам, артист с первого дня после ДТП говорил, что «его судьба решена».

«Готовится к приговору он спокойно. Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок. Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало», — сказал 5 сентября ТАСС Эльман Пашаев.

Напомним, что заседания по делу Ефремова шли почти месяц и поражали неожиданными сюжетными поворотами. Здание суда дважды минировали, подсудимого выносили на улицу на носилках, свидетели защиты рассказывали о загадочном незнакомце за рулем машины Ефремова, а эксперт Фиалко — о том, что автомобилем могли управлять хакеры. Сам Ефремов на месте происшествия под давлением алкоголя высказался непотребно, проспавшись, раскаялся, а потом заявил, что ничего не помнит. Все перипетии поиска истины, по версии Михаила Ефремова, — от отрицания и гнева до торга и принятия — в нашей подборке реплик актера.

Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца в Москве. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.

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