Гранатомётчик с Невского подвёл «Открытую Россию» под обыск. Найти связь с ним рассчитывают с помощью флагов и мегафонов
В Петербурге силовики изымают технику и реквизиты незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия». В офис на Думской улице их привело расследование хулиганской выходки с чёрным дымом на акции солидарности.
О визите полиции и Следственного комитета на Думскую днём 5 сентября в своём телеграм-канале сообщила председатель «Открытой России» Анастасия Буракова. По её словам, в офис правоохранители попали следом за активистами, которые пришли за реквизитом для еженедельной субботней акции у Гостиного двора.
В помещении вместе со следователями оказались две девушки, дверь заблокировали полицейские. Буракова уточняет, что обыск проходит в рамках уголовного дела о хулиганстве, которое возбудили после акции 22 августа. Она прошла в клубах чёрного дыма из-за мужчины, бросившего гранату. 26-летнего подозреваемого задержали через два дня, хотя, судя по видео, могли поймать на месте.
«Обстоятельства, не терпящие отлагательств, даже в суд не пошли за постановлением об обыске», — пишет Буракова, добавляя, что «безотлагательное» постановление выдано днём раньше.
В документе сказано, что задержанный за хулиганство мог посещать офис «Открытой России», хотя в самой организации утверждают, что среди её членов молодого человека нет. Правоохранители ищут в помещении всё, что может иметь значение для доказательной базы. Изымают ноутбуки, лазерный принтер, плоттер для печати плакатов, мегафоны и флаги.