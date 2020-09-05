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05.09.2020 15:50
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Гранатомётчик с Невского подвёл «Открытую Россию» под обыск. Найти связь с ним рассчитывают с помощью флагов и мегафонов

В Петербурге силовики изымают технику и реквизиты незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия». В офис на Думской улице их привело расследование хулиганской выходки с чёрным дымом на акции солидарности.

О визите полиции и Следственного комитета на Думскую днём 5 сентября в своём телеграм-канале сообщила председатель «Открытой России» Анастасия Буракова. По её словам, в офис правоохранители попали следом за активистами, которые пришли за реквизитом для еженедельной субботней акции у Гостиного двора.

https://t.me/aburakova

В помещении вместе со следователями оказались две девушки, дверь заблокировали полицейские. Буракова уточняет, что обыск проходит в рамках уголовного дела о хулиганстве, которое возбудили после акции 22 августа. Она прошла в клубах чёрного дыма из-за мужчины, бросившего гранату. 26-летнего подозреваемого задержали через два дня, хотя, судя по видео, могли поймать на месте.

«Обстоятельства, не терпящие отлагательств, даже в суд не пошли за постановлением об обыске», — пишет Буракова, добавляя, что «безотлагательное» постановление выдано днём раньше.

https://t.me/aburakova

В документе сказано, что задержанный за хулиганство мог посещать офис «Открытой России», хотя в самой организации утверждают, что среди её членов молодого человека нет. Правоохранители ищут в помещении всё, что может иметь значение для доказательной базы. Изымают ноутбуки, лазерный принтер, плоттер для печати плакатов, мегафоны и флаги.

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Комментарии (3)

Ilya9
"Открытка" - конторка Ходора. Добрый дядя Вова помиловал и отпустил его под обещание не гадить России, но тот и полугода не смог удержаться.
lamer
Какая только дурь в голову не лезет, если не занят на тяжелом физическом труде.
262698001
Мда, во дела((
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