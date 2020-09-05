В Петербурге силовики изымают технику и реквизиты незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия». В офис на Думской улице их привело расследование хулиганской выходки с чёрным дымом на акции солидарности.

О визите полиции и Следственного комитета на Думскую днём 5 сентября в своём телеграм-канале сообщила председатель «Открытой России» Анастасия Буракова. По её словам, в офис правоохранители попали следом за активистами, которые пришли за реквизитом для еженедельной субботней акции у Гостиного двора.