Гранатометчик с Невского проспекта был близок к провалу. Его встреча с полицией попала на видео
Очернивший дымом акцию солидарности на Невском проспекте в Петербурге попал в объективы видеокамер. Его могли задержать сразу после хулиганской выходки, но полицейских поглотило эффектное зрелище.
Как следует из публикуемых «Фонтанкой» 24 августа записей, молодой человек после броска дымовой гранаты у Гостиного двора спешно пытался покинуть место преступления, но натолкнулся на дежуривший наряд ГИБДД. Суетливость прохожего в полицейские глаза не бросилась, так как они увлеченно наблюдали за стремительно чернеющим воздухом Невского проспекта. Понадобилось какое-то время, чтобы сотрудники вышли из состояния зачарованности и начали регулировать транспортный поток. За это время хулиган исчез.
О задержании 26-летнего петербуржца ГУ МВД Петербурга и области сообщило 24 августа. Уголовное дело возбудили по статье 213 УК «Хулиганство». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.