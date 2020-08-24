Очернивший дымом акцию солидарности на Невском проспекте в Петербурге попал в объективы видеокамер. Его могли задержать сразу после хулиганской выходки, но полицейских поглотило эффектное зрелище.

Как следует из публикуемых «Фонтанкой» 24 августа записей, молодой человек после броска дымовой гранаты у Гостиного двора спешно пытался покинуть место преступления, но натолкнулся на дежуривший наряд ГИБДД. Суетливость прохожего в полицейские глаза не бросилась, так как они увлеченно наблюдали за стремительно чернеющим воздухом Невского проспекта. Понадобилось какое-то время, чтобы сотрудники вышли из состояния зачарованности и начали регулировать транспортный поток. За это время хулиган исчез.