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24.08.2020 18:18
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Гранатометчик с Невского проспекта был близок к провалу. Его встреча с полицией попала на видео

Очернивший дымом акцию солидарности на Невском проспекте в Петербурге попал в объективы видеокамер. Его могли задержать сразу после хулиганской выходки, но полицейских поглотило эффектное зрелище.

Как следует из публикуемых «Фонтанкой» 24 августа записей, молодой человек после броска дымовой гранаты у Гостиного двора спешно пытался покинуть место преступления, но натолкнулся на дежуривший наряд ГИБДД. Суетливость прохожего в полицейские глаза не бросилась, так как они увлеченно наблюдали за стремительно чернеющим воздухом Невского проспекта. Понадобилось какое-то время, чтобы сотрудники вышли из состояния зачарованности и начали регулировать транспортный поток. За это время хулиган исчез.

О задержании 26-летнего петербуржца ГУ МВД Петербурга и области сообщило 24 августа. Уголовное дело возбудили по статье 213 УК «Хулиганство». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

260871543
Не увидел встречу с полицией.
Nerevar
В штаны бы ему эту гранату положить.
yaprotiv
я так и не понял поймали или хулиган исчез? Что вы там курите?
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