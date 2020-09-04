Порошенко попал под российские санкции

Правительство РФ расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры против граждан Украины, и в него попал бывший президент страны и олигарх Пётр Порошенко. Постановление об этом подписано председателем российского кабинета министров ещё 31 августа, но официально опубликовано на официальном портале правовой информации только вечером 4 сентября.



В список украинских граждан, в отношении которых введены экономические меры, помимо Петра Порошенко, вошли музыкант Святослав Вакарчук, также участвовавший в последних выборных компаниях в соседней стране, экс-министр экономразвития Украины Степан Кубив, жена экс-генпрокурора страны Ирина Луценко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, олигарх Сергей Тарута и другие лица. Полный список можно увидеть здесь.

