Перехваченную разведкой запись разговора Польши и ФРГ об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального обнародовала Белоруссия вечером 4 сентября. Ее опубликовал близкий к пресс-службе президента Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Телефонная беседа ведется между некими Ником (Варшава) и Майком (Берлин). Первый интересуется, как обстоят дела, на что второй дает такой ответ: «Вроде все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера (канцлера Германии Ангелы Меркель — прим. ред.). Ожидаем ее заявления».

На вопрос варшавской стороны, точно ли подтверждается отравление, немецкая по-философски отвечает: «Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши».



Далее собеседники рассуждают о необходимости «отбить охоту Путину» и «сунуть нос в дела Белоруссии», а «самый эффективный путь — утопить его в проблемах России». В этом контексте были упомянуты и выборы в регионах РФ.



Затем участники диалога переключились на обсуждение ситуации в Белоруссии, отметив, что Лукашенко — «крепкий орешек», чиновники и военные ему верны, но не без участия России.



Ранее правительство Германии объявило о том, что Алексей Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что разведка республики перехватила разговор Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении Навального — фальсификация. Материалы об этом уже изучает российская ФСБ, результаты будут переданы лично главе государства Владимиру Путину.

