Лукашенко пообещал предоставить доказательства фальсификации заявлений Меркель об отравлении Навального
Президент Белоруссии располагает записью переговоров Варшавы и Берлина о том, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фейком.
«Лукашенко сообщил Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией», — рассказало 3 сентября РИА «Новости».
Белорусский лидер пообещал российскому премьеру Михаилу Мишустину предоставить запись, чтобы доказать свое утверждение.
БелТА также передает сказанное президентом Белоруссии. «Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении Алексея Навального фальсификацией», — сообщает информагентство.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в России Навальному «кто-то пытался заткнуть рот». «Алексей Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок"», — констатировала канцлер.
Лаборатория Бундесвера накануне заявила, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.