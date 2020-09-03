Грузовой самолет Минобороны России посетил Минск и вернулся в Москву
Военно-транспортный самолет российского Минобороны совершил за один день перелет из Москвы в Минск и обратно. Путешествие грузового Ил-76 пришлось на визит премьера Михаила Мишустина.
О перелете транспортника из Минска в Москву вечером 3 сентября свидетельствуют данные Flightradar24. Ил-76 приземлился во Внуково.
В Минске самолет пробыл целый день. Его полет из Москвы состоялся утром 3 сентября.
Ил-76 с регистрационным номером RA-78762 принадлежит Минобороны России. Его обслуживает принадлежащая министерству авиакомпания «224-й летный отряд» - преемник военно-транспортной авиационной дивизии.
Летный отряд обеспечивает перевозки не только в интересах военных. Самолеты Ил-76 используются для доставки автомобильных кортежей первых лиц России.
Белоруссию 3 сентября посетил премьер-министр Михаил Мишустин. После переговоров с Александром Лукашенко он заявил о прогрессе в обсуждении Союзного государства.
Лукашенко рассказал Мишустину о якобы перехваченном телефонном разговоре Варшавы и Берлина, доказывающего фальсификацию заявления Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального боевым отравляющим веществом класса «Новичок». Германия критически отреагировала на слова Лукашенко.