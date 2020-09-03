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03.09.2020 22:10
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Грузовой самолет Минобороны России посетил Минск и вернулся в Москву

Военно-транспортный самолет российского Минобороны совершил за один день перелет из Москвы в Минск и обратно. Путешествие грузового Ил-76 пришлось на визит премьера Михаила Мишустина.

О перелете транспортника из Минска в Москву вечером 3 сентября свидетельствуют данные Flightradar24. Ил-76 приземлился во Внуково.

В Минске самолет пробыл целый день. Его полет из Москвы состоялся утром 3 сентября.

Ил-76 с регистрационным номером RA-78762 принадлежит Минобороны России. Его обслуживает принадлежащая министерству авиакомпания «224-й летный отряд» - преемник военно-транспортной авиационной дивизии.

Летный отряд обеспечивает перевозки не только в интересах военных. Самолеты Ил-76 используются для доставки автомобильных кортежей первых лиц России.

Белоруссию 3 сентября посетил премьер-министр Михаил Мишустин. После переговоров с Александром Лукашенко он заявил о прогрессе в обсуждении Союзного государства.

Лукашенко рассказал Мишустину о якобы перехваченном телефонном разговоре Варшавы и Берлина, доказывающего фальсификацию заявления Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального боевым отравляющим веществом класса «Новичок». Германия критически отреагировала на слова Лукашенко.

Фото: скриншот с сайта flightradar24.com
Фото: скриншот с сайта flightradar24.com

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Комментарии (14)

Hans-Christian
Если Белоруссию присоединят к РФ, картошка станет дешевле в магазах?
Я думаю, без ИЛ-76 на этот вопрос не ответить.
Remington870
Аэропланы МО и ... этого... Эфесбе, никак не являются вмешательством во внутренние дела. От слова "совсем". И да, ЧОП " Вагнер" куда пропали?
Smirnoff
Фонтанке то какое до этого дело или она филиал ЦРУ в России?
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