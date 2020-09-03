Военно-транспортный самолет российского Минобороны совершил за один день перелет из Москвы в Минск и обратно. Путешествие грузового Ил-76 пришлось на визит премьера Михаила Мишустина.

О перелете транспортника из Минска в Москву вечером 3 сентября свидетельствуют данные Flightradar24. Ил-76 приземлился во Внуково.

В Минске самолет пробыл целый день. Его полет из Москвы состоялся утром 3 сентября.

Ил-76 с регистрационным номером RA-78762 принадлежит Минобороны России. Его обслуживает принадлежащая министерству авиакомпания «224-й летный отряд» - преемник военно-транспортной авиационной дивизии.