Российский певец Михаил Шуфутинский, как и обещал, ровно в шесть вечера 3 сентября вышел в прямой эфир Instagram со своим шлягером.



В камерной обстановке, на фоне воздушных шаров и танцующих друзей, артист спел про горящие костры рябин живьём. Все присутствующие ему подпевали. Трансляцию зашли посмотреть около 11 тысяч подписчиков Шуфутинского. Комментарии были открыты, и гневных среди них не было.

