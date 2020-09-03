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03.09.2020 18:34
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Михаил Шуфутинский исполнил свой хит «Третье сентября» в компании дам и под звон бокалов

Российский певец Михаил Шуфутинский, как и обещал, ровно в шесть вечера 3 сентября вышел в прямой эфир Instagram со своим шлягером.

В камерной обстановке, на фоне воздушных шаров и танцующих друзей, артист спел про горящие костры рябин живьём. Все присутствующие ему подпевали. Трансляцию зашли посмотреть около 11 тысяч подписчиков Шуфутинского. Комментарии были открыты, и гневных среди них не было.

Песня «Третье сентября» была впервые исполнена певцом в 1993 году. Музыку для будущего шлягера писал Игорь Крутой, слова — Игорь Николаев. Композиция стала вирусной в 2011 году, когда в одном из пабликов «ВКонтакте» появилась картинка с изображением темнокожего рэпера Рика Росса и цитатой из песни Шуфутинского. Комичность состояла в том, что у артистов есть некоторая схожесть в телосложении и растительности на лице.

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Комментарии (2)

Михаил Азаров
Красавчег! Ни разу не запарился, а взял и спел!
spb7771250
Фонтанка, еще раз задаю вопрос вашему главному редактору: "Вам не стыдно форсить это?" Прошу ответить. Ау!
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