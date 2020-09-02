МИД Украины призвал к немедленному введению санкций против РФ за Навального
Министерство иностранных дел Украины после заявлений правительства ФРГ о результатах токсикологических анализов Алексея Навального призвало к введению незамедлительных санкциий в отношении России.
"Убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком. Только единодушное решительная позиция и твердый осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", пишет внешнеполитическое ведомство соседней страны.
Щойно Уряд ФРН оприлюднив отримані ним «безсумнівні докази» наявності слідів хімічної речовини з групи «новічок» у...Опубликовано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Среда, 2 сентября 2020 г.
Европейский Союз 2 сентября «самым решительным образом» осудил отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального и призвал Россию тщательно расследовать попытку убийства и привлечь виновных к ответственности. Ранее генсек НАТО Йёнс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс проведет консультации с властями ФПГ п этому вопросу.
Днём в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Эту информацию позже лично подтвердила канцлер Ангела Меркель, отметив, что таким образом «кто-то пытался заткнуть ему рот». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия пока официально не передавала информацию о результатах исследований в Москву.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. По словам ее врачей, у него была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы», его состояние по-прежнему остается тяжелым.