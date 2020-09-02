МИД Украины призвал к немедленному введению санкций против РФ за Навального

"Убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком. Только единодушное решительная позиция и твердый осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", пишет внешнеполитическое ведомство соседней страны.

Министерство иностранных дел Украины после заявлений правительства ФРГ о результатах токсикологических анализов Алексея Навального призвало к введению незамедлительных санкциий в отношении России.

Европейский Союз 2 сентября «самым решительным образом» осудил отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального и призвал Россию тщательно расследовать попытку убийства и привлечь виновных к ответственности. Ранее генсек НАТО Йёнс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс проведет консультации с властями ФПГ п этому вопросу.

Днём в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Эту информацию позже лично подтвердила канцлер Ангела Меркель, отметив, что таким образом «кто-то пытался заткнуть ему рот». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия пока официально не передавала информацию о результатах исследований в Москву.

