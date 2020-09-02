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02.09.2020 21:15
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Посольство РФ в Берлине ответило на заявления ФРГ по делу Навального

Никакой субстантивной фактуры по делу Алексея Навального послу РФ в МИД ФРГ не передавалось, говорится в заявлении дипмиссии России в Германии 2 сентября.

Ранее в среду Сергей Нечаев был ранее приглашен в МИД ФРГ, где ему предъявили результаты исследований, проведённых германской стороной по делу Навального. "Второго сентября 2020 года посол Российской Федерации в Германии был приглашён в МИД ФРГ и проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ по так называемому "делу Навального". При этом никакой субстантивной фактуры послу не передавалось", - говорится в заявлении посольства.

"Ожидаем от германской стороны максимально оперативного ответа на направленный 27 августа 2020 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос в Федеральное ведомство юстиции ФРГ об оказании правовой помощи в рамках проводимой российскими правоохранительными органами проверки по факту госпитализации Алексея Навального", - добавили в посольстве.

В дипмиссии уточнили, что призывают "партнеров избегать политизации данного инцидента, опираться исключительно на достоверные факты", предоставление которых, как ожидается, "состоится в кратчайшие сроки". Россия рассчитывает на "полноценное сотрудничество и обмен информацией с использованием имеющихся двусторонних правовых механизмов", говорится в заявлении.

Ранее правительство ФРГ сообщило, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Эту информацию позже лично подтвердила канцлер Ангела Меркель, отметив, что таким образом «кто-то пытался заткнуть ему рот». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия пока официально не передавала информацию о результатах исследований в Москву.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. По словам ее врачей, у него была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы», его состояние по-прежнему остается тяжелым.

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Комментарии (24)

prosto262130721
Шарите в "Новичке" не шарит
Все специалисты по "новичку" отрыли окопы в бундесвере.
vitor
Клиника Шарите молчит, что это Новичок, за них баушка Меркель голосит на всю Европу! Видно сама анализы делала, врачи то в коме, после общения с "отравленным", были без химкостюмов, не усвоили , как англичане это всё обставили со Скрпалями.
prosto_5e4ce2877d5fb
Изящным движением руки ингибитор холинэстеразы превращается ... ингибитор холинэстеразы превращается ... превращается ингибитор холинэстеразы ... в "Новичок"!
Нет ничего нового на свете, кроме "Новичка"!
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