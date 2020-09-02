Посольство РФ в Берлине ответило на заявления ФРГ по делу Навального

Ранее в среду Сергей Нечаев был ранее приглашен в МИД ФРГ, где ему предъявили результаты исследований, проведённых германской стороной по делу Навального. "Второго сентября 2020 года посол Российской Федерации в Германии был приглашён в МИД ФРГ и проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ по так называемому "делу Навального". При этом никакой субстантивной фактуры послу не передавалось", - говорится в заявлении посольства.

Никакой субстантивной фактуры по делу Алексея Навального послу РФ в МИД ФРГ не передавалось, говорится в заявлении дипмиссии России в Германии 2 сентября.

"Ожидаем от германской стороны максимально оперативного ответа на направленный 27 августа 2020 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос в Федеральное ведомство юстиции ФРГ об оказании правовой помощи в рамках проводимой российскими правоохранительными органами проверки по факту госпитализации Алексея Навального", - добавили в посольстве.



В дипмиссии уточнили, что призывают "партнеров избегать политизации данного инцидента, опираться исключительно на достоверные факты", предоставление которых, как ожидается, "состоится в кратчайшие сроки". Россия рассчитывает на "полноценное сотрудничество и обмен информацией с использованием имеющихся двусторонних правовых механизмов", говорится в заявлении.

Ранее правительство ФРГ сообщило, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Эту информацию позже лично подтвердила канцлер Ангела Меркель, отметив, что таким образом «кто-то пытался заткнуть ему рот». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия пока официально не передавала информацию о результатах исследований в Москву.

