Посольство РФ в Берлине ответило на заявления ФРГ по делу Навального
Никакой субстантивной фактуры по делу Алексея Навального послу РФ в МИД ФРГ не передавалось, говорится в заявлении дипмиссии России в Германии 2 сентября.
Ранее в среду Сергей Нечаев был ранее приглашен в МИД ФРГ, где ему предъявили результаты исследований, проведённых германской стороной по делу Навального. "Второго сентября 2020 года посол Российской Федерации в Германии был приглашён в МИД ФРГ и проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ по так называемому "делу Навального". При этом никакой субстантивной фактуры послу не передавалось", - говорится в заявлении посольства.
"Ожидаем от германской стороны максимально оперативного ответа на направленный 27 августа 2020 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос в Федеральное ведомство юстиции ФРГ об оказании правовой помощи в рамках проводимой российскими правоохранительными органами проверки по факту госпитализации Алексея Навального", - добавили в посольстве.
В дипмиссии уточнили, что призывают "партнеров избегать политизации данного инцидента, опираться исключительно на достоверные факты", предоставление которых, как ожидается, "состоится в кратчайшие сроки". Россия рассчитывает на "полноценное сотрудничество и обмен информацией с использованием имеющихся двусторонних правовых механизмов", говорится в заявлении.
Ранее правительство ФРГ сообщило, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Эту информацию позже лично подтвердила канцлер Ангела Меркель, отметив, что таким образом «кто-то пытался заткнуть ему рот». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия пока официально не передавала информацию о результатах исследований в Москву.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. По словам ее врачей, у него была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы», его состояние по-прежнему остается тяжелым.