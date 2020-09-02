МИД России отреагировало за заявления немецких властей об отравлении Навального, назвав их «мегафонной дипломатией»

Как сообщает 2 сентября ТАСС , официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тщательной работе и предоставлению конкретных фактов, а также существующему сотрудничеству иностранная сторона предпочла громкие публичные заявления. При этом еще неделю назад Генпрокуратура России обратилась с официальным запросом о правовой помощи к Министерству юстиции ФРГ, а омские врачи — с запросом о медицинской помощи к своим коллегам из немецкой клиники «Шарите», куда был доставлен Навальный.

Министерство иностранных дел России отреагировало за заявления немецких властей об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального ядом из группы «Новичок».

В частности, надзорное ведомство рассказало о ходе доследственной проверки, попросило предоставить подробности обследования и лечения пациента и выразило готовность передать результаты экспертиз и исследований, сделанных в России. В свою очередь, сибирские медики предложили помочь с диагностикой.

Однако в своем ответе иностранная сторона лишь уведомила о получении писем, никак их не прокомментировав. Кроме того, еще одно письмо, в котором содержалась просьба обосновать вывод об интоксикации ингибиторами холинэстеразы, вообще осталось без ответа.

«Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры», о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО», — сделали вывод в МИД России, а также еще раз призвали немецкие власти «к полноценному сотрудничеству и обмену информацией», пишет РИА «Новости».