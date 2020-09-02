МИД России отреагировало за заявления немецких властей об отравлении Навального, назвав их «мегафонной дипломатией»
Министерство иностранных дел России отреагировало за заявления немецких властей об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального ядом из группы «Новичок».
Как сообщает 2 сентября ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тщательной работе и предоставлению конкретных фактов, а также существующему сотрудничеству иностранная сторона предпочла громкие публичные заявления. При этом еще неделю назад Генпрокуратура России обратилась с официальным запросом о правовой помощи к Министерству юстиции ФРГ, а омские врачи — с запросом о медицинской помощи к своим коллегам из немецкой клиники «Шарите», куда был доставлен Навальный.
В частности, надзорное ведомство рассказало о ходе доследственной проверки, попросило предоставить подробности обследования и лечения пациента и выразило готовность передать результаты экспертиз и исследований, сделанных в России. В свою очередь, сибирские медики предложили помочь с диагностикой.
Однако в своем ответе иностранная сторона лишь уведомила о получении писем, никак их не прокомментировав. Кроме того, еще одно письмо, в котором содержалась просьба обосновать вывод об интоксикации ингибиторами холинэстеразы, вообще осталось без ответа.
«Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры», о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО», — сделали вывод в МИД России, а также еще раз призвали немецкие власти «к полноценному сотрудничеству и обмену информацией», пишет РИА «Новости».
Ранее правительство ФРГ сообщило, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Эту информацию позже лично подтвердила канцлер Ангела Меркель, отметив, что таким образом «кто-то пытался заткнуть ему рот». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия пока официально не передавала информацию о результатах исследований в Москву.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. По словам ее врачей, у него была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы», его состояние по-прежнему остается тяжелым.