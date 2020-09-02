Психолог расскажет, как психосоматика отравляет нам жизнь

В термине «психосоматика» два древнегреческих слова: «душа» и «тело». Еще в Древнем Египте подметили, что душевное состояние отражается и на теле. Отец медицины Гиппократ, выбирая способ лечения тела, учитывал темперамент больного. Как далеко зашла наука сейчас, узнаем в лектории «Правого полушария интроверта» 4 сентября. 12+



То, что говорили древние, не мешало медицине вплоть до ХХ века отделять психические болезни от телесных и лечить их раздельно. Сам термин «психосоматика» появился 200 лет назад, но лишь в 1930-х стал широко употребляться, а ряд болезней вроде бронхиальной астмы, язвы желудка и нейродермита сочли не только телесными. Не случайно один из отцов психосоматической медицины чикагский доктор Франц Александер был еще и психоаналитиком.