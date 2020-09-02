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02.09.2020 15:14
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Психолог расскажет, как психосоматика отравляет нам жизнь

В термине «психосоматика» два древнегреческих слова: «душа» и «тело». Еще в Древнем Египте подметили, что душевное состояние отражается и на теле. Отец медицины Гиппократ, выбирая способ лечения тела, учитывал темперамент больного. Как далеко зашла наука сейчас, узнаем в лектории «Правого полушария интроверта» 4 сентября. 12+

То, что говорили древние, не мешало медицине вплоть до ХХ века отделять психические болезни от телесных и лечить их раздельно. Сам термин «психосоматика» появился 200 лет назад, но лишь в 1930-х стал широко употребляться, а ряд болезней вроде бронхиальной астмы, язвы желудка и нейродермита сочли не только телесными. Не случайно один из отцов психосоматической медицины чикагский доктор Франц Александер был еще и психоаналитиком.

Сейчас к «психосоматике» относят и диабет 2-го типа, и ишемическую болезнь сердца, и ожирение — и список продолжает пополняться. Правда, доходит уже и до того, что астма — это от страха жить полной жизнью. А ноги болят, потому что на нелюбимую работу идти не хотят. Так чего больше в психосоматике — психологии или медицины? Что доказано, а что домысел? Правда ли, что мозг может «придумать» нам реальный физический недуг и как запускается механизм психосоматической болезни — узнаем у психолога Анастасии Кульковой.

Лекцию «Язык тела — психосоматика болезней» слушаем 4 сентября в 19.15 в культурном центре на Владимирском пр., 17.

Александра Шеромова

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