Оправданный судебный клерк Эйвазов просил признать незаконным его отчисление из РАНХиГС. Институт согласился с потерей диплома

Как сообщает 1 сентября Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Эйвазов просил признать незаконным приказ об окончании академического отпуска, его отчислении и расторжение договора об образовании в одностороннем порядке. Кроме того, вуз потерял диплом Эйвазова и вовремя не выдал ему дубликат. Молодой человек счел, что вуз должен ему 165 тысяч рублей — плата за обучение, банковские комиссии, неустойка, 100 тысяч компенсации морального вреда и судебные издержки. Он также просил РАНХиГС опубликовать полный текст судебного решения на своем сайте.

Состоящий из 12 пунктов иск выпускника юрфака Северо-Западного института Управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Александра Эйвазова рассмотрел Василеостровский районный суд Петербурга. Два требования устояли целиком, один из пунктов удовлетворен частично.

Все его требования уложились в 12 пунктов, но суд удовлетворил в полной мере только два — признал незаконными потерю диплома и срок, в который ему выдали дубликат. В пользу Эйвазова с вуза взыскали 30 тысяч компенсации и штраф в 15 тысяч. С тем, что терять диплом и затягивать процесс выдачи его копии неправильно, вуз согласился, морально потерпевшим альма-матер его не считает.



Параллельно Эйвазов добивается компенсации в 642 тысячи рублей от ФСИН, Минздрава и МВД. Он почти год провел в Крестах как обвиняемый по статье о вмешательстве в правосудие.



Бывший секретарь Октябрьского райсуда Эйвазов оставил после себя не подписанный протокол, после увольнения заполнять пробелы он отказался. Следствие считало отказ умышленным, якобы поступил он так из личной неприязни к судье Ирине Керро. В июле 2018 года Калининский райсуд приговорил его к реальному сроку, а в ноябре этот приговор отменил Санкт-Петербургский горсуд. Правозащитная организация Amnesty International признала Эйвазова узником совести. Зампрокурора Петербурга подбирал слова для извинений полтора года.

