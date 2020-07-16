Признанный узником совести судебный клерк Эйвазов требует компенсации за почти год в Крестах

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 16 июля административный иск Эйвазова зарегистрировал Колпинский райсуд, к производству оно не принято. В ответчиках — 1-й отдел полиции Адмиралтейского района, администрация СИЗО-1, УФСИН по Петербургу и области, а также городская психиатрическая больница №6.

Бывший сотрудник петербургского суда Александр Эйвазов, оправданный по делу о вмешательстве в правосудие, добивается компенсации за незаконную изоляцию. Сопутствующий нравственный урон он оценил чуть более, чем в полмиллиона.

«Истец просит признать действия (бездействие), выразившиеся в нарушении условий содержания Эйвазова в данных учреждениях с августа 2017 г. по июль 2018 г., незаконными», — уточняют в пресс-службе. В счёт этого бывший секретарь просит взыскать 642 160 рублей компенсации с ФСИН, Минздрава и МВД. Подтвердить допущенные нарушения, по его уверенности, могут документы из Крестов, жалобы в прокуратуру и показания бывших сокамерников.

Александр Эйвазов попал под уголовное преследование после того, как, уволившись из Октябрьского райсуда, оставил после себя не подписанный протокол. Ставить подпись под материалами судебного заседания по уголовному делу, уже не являясь секретарём, он отказался. Его арестовали по статье о вмешательстве в правосудие. По версии следствия, он умышленно не завизировал документ из личной неприязни к судье Ирине Керро.

Правозащитная организация Amnesty International признала Эйвазова узником совести. В июле 2018 года Калининский райсуд приговорил его к реальному сроку, а в ноябре этот приговор отменил Санкт-Петербургский горсуд. Зампрокурора Петербурга подбирал слова для извинений полтора года.