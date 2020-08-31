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31.08.2020 21:40
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«Как в фильме про Джеймса Бонда». За съемочной группой ФБК Навального устроили погоню на квадроциклах в Татарстане

Неизвестные на квадроциклах добавили экшена в очередное расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. За съёмочной группой устроили погоню в Татарстане. Об этом 31 августа сообщил сотрудник ФБК Георгий Албуров.

«Мы приехали сюда делать региональное расследование. Во время съемки, которая была три часа назад, произошло совершенно невообразимое: за нами была настоящая погоня, как в фильме про Джеймса Бонда. Два квадроцикла блокировали нам дорогу, повредили машину. <…> Мы вызвали ГИБДД. <…> Но потом один из тех, кто преследовал нас, написал заявление, что мы нарушаем его частную жизнь и тут же, спустя десять минут, сюда приехала полиция и Следственный комитет», — рассказал Албуров.

По его словам, представители правоохранительных органов проводят личный досмотр сотрудников ФБК и их автомобиля, а также планируют изъятие техники в рамках доследственной проверки. О последствиях визита расследователей в республику он сообщает на камеру уже вечером, при свете фар.

Видеоролик дневной погони в Twitter выложила пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш. На опубликованных кадрах видно, что за рулем квадроциклов сидели двое крепких водителей. В том же ролике еще один мужчина в приказном тоне требует от визитёров удаления отснятого материала. Судя по записи, дорогу перекрывали с помощью легковых автомобилей и грузовика.

Ранее на YouTube-канале Алексея Навального было опубликовано одно из расследований, которое он снимал до возможного отравления. Оно посвящено Новосибирску. Сам основатель ФБК до сих пор находится в бессознательном состоянии в немецкой клинике Charite, куда его доставили из Омска. Врачи установили, что у оппозиционера была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы». СМИ сообщают, что для определения отравляющего вещества привлечены военные эксперты.

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Комментарии (20)

dddmmm
Пора им уже обзаводиться здоровыми и мощными телохранителями.
Antipode
Спасибо ребятам что продолжают выводить жуликов на чистую воду! Таким образом они поддерживают дело Алексея Навального за которое он пострадал. Что-то я не слышал, чтобы его критики утверждали, что ЕДРо и вертикаль власти являются собранием кристально честных людей, только и думающих об интересах простых людей. Если эти так называемые критики согласны что это не так, то к чему нести всю эту "пургу"?
local_5e4d8cf621bfb
ФБК теперь в общепит заходить опасно.А то попьют кофейку или чая Лугового...и не смогут вспомнить,как в Германию попали.
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