Неизвестные на квадроциклах добавили экшена в очередное расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. За съёмочной группой устроили погоню в Татарстане. Об этом 31 августа сообщил сотрудник ФБК Георгий Албуров.



«Мы приехали сюда делать региональное расследование. Во время съемки, которая была три часа назад, произошло совершенно невообразимое: за нами была настоящая погоня, как в фильме про Джеймса Бонда. Два квадроцикла блокировали нам дорогу, повредили машину. <…> Мы вызвали ГИБДД. <…> Но потом один из тех, кто преследовал нас, написал заявление, что мы нарушаем его частную жизнь и тут же, спустя десять минут, сюда приехала полиция и Следственный комитет», — рассказал Албуров.