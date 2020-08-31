«Как в фильме про Джеймса Бонда». За съемочной группой ФБК Навального устроили погоню на квадроциклах в Татарстане
Неизвестные на квадроциклах добавили экшена в очередное расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. За съёмочной группой устроили погоню в Татарстане. Об этом 31 августа сообщил сотрудник ФБК Георгий Албуров.
«Мы приехали сюда делать региональное расследование. Во время съемки, которая была три часа назад, произошло совершенно невообразимое: за нами была настоящая погоня, как в фильме про Джеймса Бонда. Два квадроцикла блокировали нам дорогу, повредили машину. <…> Мы вызвали ГИБДД. <…> Но потом один из тех, кто преследовал нас, написал заявление, что мы нарушаем его частную жизнь и тут же, спустя десять минут, сюда приехала полиция и Следственный комитет», — рассказал Албуров.
Я сейчас нахожусь в Татарстане. Прямо сейчас местная полиция и СК хотят отнять всю нашу технику за съемку с дрона pic.twitter.com/rYomt7b4c2— Георгий Албуров (@alburov) August 31, 2020
По его словам, представители правоохранительных органов проводят личный досмотр сотрудников ФБК и их автомобиля, а также планируют изъятие техники в рамках доследственной проверки. О последствиях визита расследователей в республику он сообщает на камеру уже вечером, при свете фар.
Видеоролик дневной погони в Twitter выложила пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш. На опубликованных кадрах видно, что за рулем квадроциклов сидели двое крепких водителей. В том же ролике еще один мужчина в приказном тоне требует от визитёров удаления отснятого материала. Судя по записи, дорогу перекрывали с помощью легковых автомобилей и грузовика.
Как выглядела погоня за ФБК сегодня в Татарстане и как развивались события: pic.twitter.com/mZK6z49i9K— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 31, 2020
Ранее на YouTube-канале Алексея Навального было опубликовано одно из расследований, которое он снимал до возможного отравления. Оно посвящено Новосибирску. Сам основатель ФБК до сих пор находится в бессознательном состоянии в немецкой клинике Charite, куда его доставили из Омска. Врачи установили, что у оппозиционера была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы». СМИ сообщают, что для определения отравляющего вещества привлечены военные эксперты.