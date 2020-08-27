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27.08.2020 16:54
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«Солнце ослепило». Автомобиль прервал путь четверых детей к бабушке в Екатеринбурге

Четверо детей пострадали под колесами автомобиля в микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге. Все они родственники и направлялись к бабушке, когда произошло ДТП.

Как сообщает портал E1.ru со ссылкой на ГИБДД, наезд произошел около 13 часов 27 августа на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 16 по улице Бахчиванджи. 58-летний водитель автомобиля Renault Sandero ехал со стороны Арамиля в направлении Истока со скоростью около 60 км/ч. По словам мужчины, его ослепило солнце, и он не заметил пешеходный переход, по которому шли дети.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Четырнадцатилетний мальчик вел четырехлетнего брата и двоих сестер, семи и девяти лет, к бабушке, а в итоге дети оказались в больнице с ушибами, ссадинами и черепно-мозговыми травмами. Самые серьезные травмы получила 9-летняя девочка — переломы костей голени и стопы, у младшего мальчика тупая травма живота.

В ГИБДД отметили, что максимально разрешенная скорость на участке, где произошло ДТП, составляет 20 км/ч. К тому же там идет капитальный ремонт. Известно, что водитель за шесть лет стажа привлекался за нарушение ПДД 11 раз, чаще всего за превышение скорости.

В обстоятельствах ДТП разбираются полиция и прокуратура.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

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Комментарии (4)

local_5e4d8cf621bfb
И эта тварь тоже не понесет достойного наказания.Увы,в России государство не считает нужным ценить жизнь и здоровье своих граждан,а судьи вынося условные сроки, свято верят в то,что их это никогда не коснется.И неудивительно,что когда это всё же случается,многие воспринимают со злорадством.
Wuhan Proletarian
Посадить сволочь и надолго.
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