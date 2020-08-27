Четверо детей пострадали под колесами автомобиля в микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге. Все они родственники и направлялись к бабушке, когда произошло ДТП.



Как сообщает портал E1.ru со ссылкой на ГИБДД, наезд произошел около 13 часов 27 августа на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 16 по улице Бахчиванджи. 58-летний водитель автомобиля Renault Sandero ехал со стороны Арамиля в направлении Истока со скоростью около 60 км/ч. По словам мужчины, его ослепило солнце, и он не заметил пешеходный переход, по которому шли дети.