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26.08.2020 20:39
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Горящая фура собрала пробку на Московском шоссе

Охваченный огнём крупногабаритный транспорт затруднил движение по магистрали на юге Петербурга. Пожар уже потушили, но образовавшаяся на Московском шоссе пробка продолжает расти.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС вечером 26 августа, информация поступила в единую службу спасения в 19.12. На обочине была охвачена огнём пустая фура, выгорел моторный отсек и салон. В 19.50 пожар потушили. В ведомстве добавили, что пришлось ненадолго перекрыть шоссе. Движение уже восстановлено.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за случившегося вдоль магистрали образовался транспортный затор, его длина составляет два с половиной километра и продолжает увеличиваться.

Полыхающую машину ещё до прибытия пожарных успели снять на видео очевидцы. Ролики с места происшествия они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Megapolisonline

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