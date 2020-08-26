Охваченный огнём крупногабаритный транспорт затруднил движение по магистрали на юге Петербурга. Пожар уже потушили, но образовавшаяся на Московском шоссе пробка продолжает расти.



Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС вечером 26 августа, информация поступила в единую службу спасения в 19.12. На обочине была охвачена огнём пустая фура, выгорел моторный отсек и салон. В 19.50 пожар потушили. В ведомстве добавили, что пришлось ненадолго перекрыть шоссе. Движение уже восстановлено.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за случившегося вдоль магистрали образовался транспортный затор, его длина составляет два с половиной километра и продолжает увеличиваться.

