Голикова попросила Путина продлить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом

«Я бы просила вас согласиться с выработанным нами предложением о том, чтобы стимулирующие президентские выплаты, которые были введены Вашим решением, были в полном объёме продлены на сентябрь 2020 года», — обратилась к главе государства Голикова.

В апреле этого года на совещании с главами регионов страны президент предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с «коронавирусными» пациентами, 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, а младшему — 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи также должны получать выплату 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей. До конца года правительство перечислит субъектам РФ ещё 15 млрд рублей на эти цели.

В Петербурге, кроме президентской, установлена городская выплата заболевшим коронавирусом медикам в размере триста тысяч рублей, умершим положен миллион. Изначально комитет здравоохранения поставил жёсткие условия, прописав «правильный» алгоритм заражения и умирания, но впоследствии упростил процедуру.