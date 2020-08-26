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26.08.2020 17:38
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Голикова попросила Путина продлить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила президента России Владимира Путина продлить стимулирующие выплаты работающим с коронавирусом медикам ещё на месяц. Просьба прозвучала на совещании правительства 26 августа, которое транслировал телеканал «Россия 24».

«Я бы просила вас согласиться с выработанным нами предложением о том, чтобы стимулирующие президентские выплаты, которые были введены Вашим решением, были в полном объёме продлены на сентябрь 2020 года», — обратилась к главе государства Голикова.

В апреле этого года на совещании с главами регионов страны президент предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с «коронавирусными» пациентами, 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, а младшему — 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи также должны получать выплату 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей. До конца года правительство перечислит субъектам РФ ещё 15 млрд рублей на эти цели.

В Петербурге, кроме президентской, установлена городская выплата заболевшим коронавирусом медикам в размере триста тысяч рублей, умершим положен миллион. Изначально комитет здравоохранения поставил жёсткие условия, прописав «правильный» алгоритм заражения и умирания, но впоследствии упростил процедуру.

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Комментарии (7)

gencon
Сократить 30% рос гвардии, на вырученные деньги построить сады и школы в Питере. Во как надо
mangup
эта музыка будет вечной...
olla
конечно, надо поощрять врачей вовсю бороться с ковидом, выявлять и активно лечить ковидную потерю обоняния и кашель ! Надо же выпускать вакцины на голиковском заводике и получать многомиллиардную прибыль))
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