Мощный ливень обрушился на Москву. Столичные улицы заполнены дождевой водой, подтоплена «Третьяковка»
Мощный ливень затопил столичные улицы и временно сделал Москву новым претендентом на звание «город рек и каналов». Судя по прогнозу синоптиков, сухо станет ещё не скоро.
На Большой Татарской, 20, потоп. Снова. pic.twitter.com/HMSJB2l6O4— Дикая Москва (@WildWildMoscow) August 26, 2020
По информации мэрии Москвы, дождливая погода с грозой и сильным ветром сохранится до позднего вечера 26 августа. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Дождь разной степени интенсивности в городе ожидается до конца рабочей недели.
Гидрометцентр России уже повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до «оранжевого» (погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба), а также подтвердил, что улучшения ситуации пока не ожидается.
Судя по всему, ливневая система в отдельных районах Москвы не справляется с обильными осадками. Такой вывод можно сделать по видеозаписям затопленных столичных улиц, которые горожане публикуют в Сети. Мэрия просит жителей столицы обращаться за помощью в центральную диспетчерскую службу Мосводостока.
Ранее дождевая вода также просочилась в помещения Третьяковской галереи на Крымском валу. Мощного ливня не выдержала крыша учреждения культуры.
В Петербурге сегодня также возможны кратковременные дожди, температура воздуха поднимется не более чем до +20 градусов, а порывы западного ветра будут достигать 4–9 м/с. Завтра к дождливой погоде добавится гроза, говорится на сайте городского управления МЧС.