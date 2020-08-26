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26.08.2020 17:17
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Мощный ливень обрушился на Москву. Столичные улицы заполнены дождевой водой, подтоплена «Третьяковка»

Фото: Ярослав Чингаев/Коммерсантъ

Мощный ливень затопил столичные улицы и временно сделал Москву новым претендентом на звание «город рек и каналов». Судя по прогнозу синоптиков, сухо станет ещё не скоро.

По информации мэрии Москвы, дождливая погода с грозой и сильным ветром сохранится до позднего вечера 26 августа. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Дождь разной степени интенсивности в городе ожидается до конца рабочей недели.

Гидрометцентр России уже повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до «оранжевого» (погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба), а также подтвердил, что улучшения ситуации пока не ожидается.

Судя по всему, ливневая система в отдельных районах Москвы не справляется с обильными осадками. Такой вывод можно сделать по видеозаписям затопленных столичных улиц, которые горожане публикуют в Сети. Мэрия просит жителей столицы обращаться за помощью в центральную диспетчерскую службу Мосводостока.

Ранее дождевая вода также просочилась в помещения Третьяковской галереи на Крымском валу. Мощного ливня не выдержала крыша учреждения культуры.

В Петербурге сегодня также возможны кратковременные дожди, температура воздуха поднимется не более чем до +20 градусов, а порывы западного ветра будут достигать 4–9 м/с. Завтра к дождливой погоде добавится гроза, говорится на сайте городского управления МЧС.

Фото: Ярослав Чингаев/Коммерсантъ

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