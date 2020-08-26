FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +16
74.51р88.06р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
26.08.2020 15:48
1
Печать

В Москве потоп. Протекла крыша Третьяковской галереи

Сильный ливень в Москве проверил на прочность крышу Третьяковской галереи на Крымском валу. Она не выдержала.

По словам очевидцев и телеграм-канала «Московские новости», в залах Новой Третьяковки лужи, с потолка капает вода. При этом посетители остаются в галерее и рассматривают картины. Параллельно сообщается о вероятной эвакуации и временном закрытии Третьяковки.

Большую лужу засняли и снаружи, у станции метро «Третьяковская». Дозвониться до представителей галереи «Фонтанке» не удалось.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Nafanka
Что там Генподрядчики и подрядчики кинули "на морского" кто взойдёт на эшафот? ))) Или ВСЕ "пущай полетают" (с)? )))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний