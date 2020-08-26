Сильный ливень в Москве проверил на прочность крышу Третьяковской галереи на Крымском валу. Она не выдержала.

По словам очевидцев и телеграм-канала «Московские новости», в залах Новой Третьяковки лужи, с потолка капает вода. При этом посетители остаются в галерее и рассматривают картины. Параллельно сообщается о вероятной эвакуации и временном закрытии Третьяковки.



Большую лужу засняли и снаружи, у станции метро «Третьяковская». Дозвониться до представителей галереи «Фонтанке» не удалось.

