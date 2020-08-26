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26.08.2020 15:20
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Тихановская попросила Европу и Россию не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не просила Евросоюз о помощи, передаёт 25 августа ТАСС со ссылкой на её интервью газете Le Monde.

«Мы получили всю поддержку, на которую могли рассчитывать, это было важным для нас, — комментирует она отношения с ЕС. — Но нам не о чем просить наших зарубежных друзей. Мы сами должны урегулировать внутренние проблемы».

По словам Тихановской, для разговора с Москвой момент пока не настал, хотя к диалогу она готова. Также оппозиционер попросила Россию и другие страны уважать суверенитет Белоруссии.

Она уверена, что события в республике имеют значения лишь с внутренней точки зрения, а не с геополитической.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Возвращайся дорогая в Белоруссию и возглавь уже оппозиционеров.
А то вашим заявлениям грош цена - когда вы по ЕС разъезжаете и заявления делаете.
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