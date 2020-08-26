Тихановская попросила Европу и Россию не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не просила Евросоюз о помощи, передаёт 25 августа ТАСС со ссылкой на её интервью газете Le Monde.



«Мы получили всю поддержку, на которую могли рассчитывать, это было важным для нас, — комментирует она отношения с ЕС. — Но нам не о чем просить наших зарубежных друзей. Мы сами должны урегулировать внутренние проблемы».



По словам Тихановской, для разговора с Москвой момент пока не настал, хотя к диалогу она готова. Также оппозиционер попросила Россию и другие страны уважать суверенитет Белоруссии.