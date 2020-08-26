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26.08.2020 14:25
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Рабочие «Метроподземстроя», которые отказывались покидать шахту, разъехались по домам. Им обещали начать гасить долги в субботу

6-часовая забастовка рабочих «Метроподземстроя» на Ленинском проспекте окончена. После обещаний руководства они разошлись по домам.

По информации «Фонтанки», рабочие ночной бригады «Метроподземстроя», которые бастовали с утра 26 августа, разошлись после разговора с гендиректором «Метростроя» Сергеем Харлашкиным. Им обещали, что гасить задолженность по зарплате начнут с субботы.

Напомним, ранее стало известно, что порядка 10 членов ночной бригады отказались выходить из шахты № 841 на Ленинском проспекте, так как им до сих пор не заплатили за июнь и июль. «Метрострой» наличие задолженности признал, заявив, что в структуре самого генподрядчика таких проблем нет. В связи с этим 264 рабочих «Метроподземстроя» предполагается переоформить в филиал ОАО «Метрострой» — ГСУ.

В рамках секвестра бюджета 2020 года с адресной инвестиционной программы по строительству метро сняли несколько миллиардов рублей: с Красносельско-Калининской линии — 1,5 млрд рублей, с Лахтинско-Правобережной — 3,5 млрд. Примерно в то же время были заблокированы счета предприятия в «Газпромбанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

260569221
Ахахах ло...и!! В субботу выходной! Это их так стебут, а они верят)))
hedgehog_
переоформить. т.е. люди в новом месте, значит и зарплаты новые потом. а про старые можно забыть. я так думаю
Vahmistroff
Тяжело выкорчевывается Гарюгин!
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