Полиция Ингушетии сообщила о перестрелке в станице Нестеровской

ГУ МВД по Республике Ингушетии сообщило о перестрелке в одной из станиц, в результате которой девять человек госпитализировали с ранениями.

«Днём 25 августа 2020 г. в станице Нестеровской, предположительно на почве ранее возникших неприязненных отношений, произошёл конфликт между двумя группами граждан, с применением травматического оружия», — говорится в сообщении.

В результате инцидента девять человек с ранениями различной степени тяжести доставили в Сунженскую больницу.

«В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством», — добавили в ведомстве.