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25.08.2020 18:53
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Полиция Ингушетии сообщила о перестрелке в станице Нестеровской

ГУ МВД по Республике Ингушетии сообщило о перестрелке в одной из станиц, в результате которой девять человек госпитализировали с ранениями.

«Днём 25 августа 2020 г. в станице Нестеровской, предположительно на почве ранее возникших неприязненных отношений, произошёл конфликт между двумя группами граждан, с применением травматического оружия», — говорится в сообщении.

В результате инцидента девять человек с ранениями различной степени тяжести доставили в Сунженскую больницу.

«В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством», — добавили в ведомстве.

В министерстве также призвали всех родных и близких пострадавших проявить благоразумие.

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Комментарии (1)

footballer13
Небось ещё без масок и перчаток были - это сейчас куда большее преступление ведь.
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