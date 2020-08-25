Путин послал Медведева на Арктику

Экс-премьер-министру России Дмитрию Медведеву глава государства добавил работы. Как зампредседателя Совета безопасности РФ он возглавит межведомственную комиссию СБ РФ по национальным интересам в Арктике.
Это стало известно из подписанного 25 августа указа Владимира Путина. Из текста документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, следует, что президент России постановил сформировать межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. Согласно опубликованному документу, председателем комиссии является заместитель председателя Совбеза РФ.
Указ уже вступил в силу.