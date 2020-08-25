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25.08.2020 18:08
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Путин послал Медведева на Арктику

Экс-премьер-министру России Дмитрию Медведеву глава государства добавил работы. Как зампредседателя Совета безопасности РФ он возглавит межведомственную комиссию СБ РФ по национальным интересам в Арктике.

Это стало известно из подписанного 25 августа указа Владимира Путина. Из текста документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, следует, что президент России постановил сформировать межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. Согласно опубликованному документу, председателем комиссии является заместитель председателя Совбеза РФ.

Указ уже вступил в силу.

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Комментарии (6)

hayalci33
Он там в спячку впадет)))
Wuhan Proletarian
В Оймякон Димона, только на полюс холода.
Там медведи мерзнут!
Елена Козюкова
Это ужас! Мужчинка который НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ.Видела фото Новой Земли о которой говорили "очистили всю территорию" "так если ДА-ТО НЕТ"
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