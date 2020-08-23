Весь день белорусский президент Александр Лукашенко был в своей резиденции, затем надел бронежилет, взял автомат и отправился летать над городом. Вернувшись, пошел благодарить ОМОН.

Лукашенко провел воскресенье 23 августа во Дворце Независимости, где работал и контролировал обстановку. Был он на месте и в тот момент, когда колонна «так называемых митингующих», рассказывает пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, подошла к резиденции. По словам женщины, белорусы «пошли можно сказать на своеобразный штурм здания», но «смелости у них хватило ненадолго». «Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении», — описывает Эйсмонт.

Как раз после этого президент и вызвал вертолет, судя по кадрам зашел он на борт в бронежилете и с автоматом, «нарядить» по-военному решил он и сына Николая. С воздуха отец и сын пытались разглядеть требующую отставки Лукашенко толпу, а не найдя ее сделали вывод, что протестующие «как крысы разбежались» — все из-за Лукашенко-младшего.



Приземлившись, президент обошел резиденцию и уже после того как митинг закончился, вышел к оцеплению ОМОН. «Спасибо вам, спасибо. Мы с ними разберемся», — благодарил и обещал Лукашенко. «Мы с вами до конца», — отвечали его из-под шлемов и поддержали президента аплодисментами. Позже были опубликован кадр из зала совещаний. На нем президент Белоруссии во главе, неподалеку сидит, видимо, Эйсмонт, дополняет пустой зал 15-летний Николай в бронежилете и с лежащим перед ним автоматом.