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23.08.2020 21:48
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Лукашенко назвал ОМОНовцев красавцами, его пресс-секретарь белорусов — «так называемыми митингующими»

Весь день белорусский президент Александр Лукашенко был в своей резиденции, затем надел бронежилет, взял автомат и отправился летать над городом. Вернувшись, пошел благодарить ОМОН.

Лукашенко провел воскресенье 23 августа во Дворце Независимости, где работал и контролировал обстановку. Был он на месте и в тот момент, когда колонна «так называемых митингующих», рассказывает пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, подошла к резиденции. По словам женщины, белорусы «пошли можно сказать на своеобразный штурм здания», но «смелости у них хватило ненадолго». «Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении», — описывает Эйсмонт.

Как раз после этого президент и вызвал вертолет, судя по кадрам зашел он на борт в бронежилете и с автоматом, «нарядить» по-военному решил он и сына Николая. С воздуха отец и сын пытались разглядеть требующую отставки Лукашенко толпу, а не найдя ее сделали вывод, что протестующие «как крысы разбежались» — все из-за Лукашенко-младшего.

Приземлившись, президент обошел резиденцию и уже после того как митинг закончился, вышел к оцеплению ОМОН. «Спасибо вам, спасибо. Мы с ними разберемся», — благодарил и обещал Лукашенко. «Мы с вами до конца», — отвечали его из-под шлемов и поддержали президента аплодисментами. Позже были опубликован кадр из зала совещаний. На нем президент Белоруссии во главе, неподалеку сидит, видимо, Эйсмонт, дополняет пустой зал 15-летний Николай в бронежилете и с лежащим перед ним автоматом.

Фото: Пул Первого

Мирное шествие в Минске 23 августа собрало десятки тысяч людей. Их пытались заглушить сиренами и музыкой из «17 мгновений весны», на что колонна реагировала смехом. Представители Минобороны сегодня взяли в кольцо стелу «Минск — город-герой», огородив память предков от жителей белорусской столицы колючей проволокой.

Отставки Лукашенко «так называемые митингующие» настойчиво требуют две недели, со дня его официальной победы на выборах. С результатами многие жители страны категорически не согласны.

Фото: Пул Первого

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Комментарии (8)

Nationalverrater_2
Ясно дело - у Лукашеску и его тонтон-макутов - взаимная любовь. Друг без дружки - им карачун. Вспоминаем что сделали румыны с охранкой Чаушески - после того, как народ шлёпнул этого упыря у солдатского сортира
dedmoroz_5e4d8827384c2
Лукашенко не сдаст ни свой народ, ни своих силовиков, так что госпереворот можно считать провалившимся.
kоt-obormot
Типа косточку кинул своим псам? А как же квартирки в Минске - брал бы пример со старших товарищей. Или слишком жаден на такие поступки?
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