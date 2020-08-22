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22.08.2020 22:30
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Соратник Навального рассказал, кто оплатил его транспортировку в Германию

Транспортировку основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Германию оплатил бизнесмен и филантроп Борис Зимин из средств фонда семьи Зиминых. Об этом 22 августа в социальной сети Facebook сообщил соратник оппозиционного политика Леонид Волков.

«Мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолёта с реанимационным оборудованием (и ожидание самолёта в Омске, пока решался вопрос о транспортировке). И правительству Германии, и лично канцлеру Меркель, обеспечивших международную поддержку, помогавших с решением огромного количества вопросов бюрократии и безопасности», — написал Волков.

Он также добавил, что в настоящий момент врачи клиники Charite в Берлине, куда доставили Навального, проводят медицинские исследования, отметив, что «о каких-либо результатах и прогнозах можно будет говорить не раньше нескольких дней». Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский направил письмо в немецкую клинику с результатами анализов политика и предложил содействие в лечении.

К зданию больницы стянуто большое количество полицейских, которые будут дежурить круглосуточно. При этом Навального привезли в Берлин, соблюдая меры конспирации.

Алексей Навальный поступил в омскую больницу утром 20 августа с подозрением на отравление, его пришлось вводить в искусственную кому. Врачи отрицали версию с отравлением и в качестве рабочей версии назвали «нарушение обмена веществ». Утром 22 августа Навального транспортировали в Берлин, где поместили в клинику Charite. Ее пресс-секретарь сообщил «Фонтанке», что диагноз и дальнейшее лечение прокомментируют после прохождения обследований и консультаций с семьей.

Борис Зимин — российский ученый-радиотехник и предприниматель. Он является почетным президентом компании «Вымпел-Коммуникации», которой принадлежит торговая марка «Билайн». Также Зимин основал некоммерческий семейный фонд социальных инвестиций «Династия».

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Комментарии (14)

Pilat
В самом начале, когда билайн появился на рынке связи, они меня жестко на....обманули.
С тех пор я никогда не пользуюсь билайном.
Да и связь у них отстойная, судя по отзывам тех, кто ей пользуется.
Не удивлён, что эти прохиндеи оплатили этот банкет.
Piter Russo
Не у каждого россиянина такие друзья..
обычный иван пупкин лечился бы по месту госпитализации..
Печенеги и половцы
Алексею здоровья!!!✊
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