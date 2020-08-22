Главврач омской больницы сообщил немецким коллегам об анализах Навального. Предлагает взаимодействие в лечении
Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский направил письмо в берлинскую больницу Сharite. В нем он сообщает о кофеине и алкоголе в анализах политика Алексея Навального.
Письмо направлено 22 августа, по большей части оно повторяет ранее сделанное Минздравом региона заявление о результатах анализов Навального. «Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, — говорится в письме. — В моче обнаружен алкоголь и кофеин».
«Мы обладаем результатами проведенных пациенту обследований, образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведенного лечения, — пишет Мураховский. — Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных А.Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента».
Алексей Навальный поступил в омскую больницу утром 20 августа с подозрением на отравление, его пришлось вводить в искусственную кому. Врачи отрицали версию с отравлением и в качестве рабочей версии назвали «нарушение обмена веществ». Утром 22 августа Навального транспортировали в Берлин, где поместили в клинику Charite. Ее пресс-секретарь сообщил «Фонтанке», что диагноз и дальнейшее лечение прокомментируют после прохождения обследований и консультаций с семьей.