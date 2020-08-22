Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский направил письмо в берлинскую больницу Сharite. В нем он сообщает о кофеине и алкоголе в анализах политика Алексея Навального.



Письмо направлено 22 августа, по большей части оно повторяет ранее сделанное Минздравом региона заявление о результатах анализов Навального. «Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, — говорится в письме. — В моче обнаружен алкоголь и кофеин».