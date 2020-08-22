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22.08.2020 17:50
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Главврач омской больницы сообщил немецким коллегам об анализах Навального. Предлагает взаимодействие в лечении

Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский направил письмо в берлинскую больницу Сharite. В нем он сообщает о кофеине и алкоголе в анализах политика Алексея Навального.

Письмо направлено 22 августа, по большей части оно повторяет ранее сделанное Минздравом региона заявление о результатах анализов Навального. «Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, — говорится в письме. — В моче обнаружен алкоголь и кофеин».

Письмо омских врачей немецким коллегамСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

«Мы обладаем результатами проведенных пациенту обследований, образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведенного лечения, — пишет Мураховский. — Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных А.Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента».

Алексей Навальный поступил в омскую больницу утром 20 августа с подозрением на отравление, его пришлось вводить в искусственную кому. Врачи отрицали версию с отравлением и в качестве рабочей версии назвали «нарушение обмена веществ». Утром 22 августа Навального транспортировали в Берлин, где поместили в клинику Charite. Ее пресс-секретарь сообщил «Фонтанке», что диагноз и дальнейшее лечение прокомментируют после прохождения обследований и консультаций с семьей.

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Комментарии (22)

Урус-Баши
Репутация у этих врачей такова, что лучше бы молчали. Может дело повернуться так, что придётся доказывать, что кофеин и алкоголь ввели не они.
Brit
Кадры из Германии. Везут на двух мед. машинах Вооружённых сил. Сопровожает множество пожарных и полицейских машин. Въезд в клинику оцеплен спецназом. Вещи потом выносят в радио-био-защитной капсуле. Какое серьёзное у немцев отношение к нарушению обмена веществ!
Sonata
Мочу ещё на олимпиадах научились убедительно подменять.
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