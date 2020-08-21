«Знакомые все лица». УФАС раскрыло очередной картель на рынке детского питания

Петербургское управление антимонопольной службы возбудило дело в отношении АО «Артис-детское питание», АО «Фирма Флоридан», ООО «База Мария» и ООО «Лимак-Нева». Компании подозреваются в заключении картельного соглашения на 49 закупках по организации социального питания в школах и садах Выборгского и Приморского районов Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства 21 августа.

«Указанные организации незаконно координировали участие в закупках путем электронной переписки, где было указано до публикации извещений о проведении конкурса с ограниченным участием, какие торги будут выиграны и какой компанией, — выяснили антимонопольщики. — Ответчики согласовали между собой победителя и лицо, которое своим номинальным участием должно было создать видимость конкуренции при проведении торгов. Снижение НМЦК было минимальным».

Компании подозреваются в нарушении закона о защите конкуренции — им грозит штраф от 10% до 50% НМЦК. Наказание должностных лиц варьируется от 20 до 50 тыс. рублей.

Перечисленные организации уже не первый раз обвиняются в картельном сговоре. Ранее УФАС раскрыло дело в Кировском районе — речь идет о 13 закупках на общую сумму свыше 444,6 млн рублей, в Колпинском — 29 конкурсов с начальной ценой более 650 млн рублей, в Василеостровском — 50 закупок ну сумму более 65,6 млн и другие.

Как ранее писала «Фонтанка», 1 сентября тысячи школьников могут остаться без завтраков и обедов в новом учебном году. Причина — незаключенные контракты как минимум в пяти районах Петербурга. В комитете по образованию обещали, что администрации районов выберут операторов школьного питания до конца этой недели. Контракты будут заключены с единственным поставщиком до конца 2020 года.