УФАС расследует пищевой картель в Кировском районе. Еще раньше до фигурантов добрались следователи

Как сообщает УФАС 19 мая, ранее было возбуждено уголовное дело по факту ограничения конкуренции, в рамках которого изучались контракты 2016–2017 годов по организации питания в детсадах района. Речь идет о 13 закупках на общую сумму свыше 444,6 млн руб. «Как следует из материалов, поступивших в антимонопольный орган, администрация сообщала организациям лимиты финансирования, затем они согласовывали между собой ценовые предложения и стоимость продуктов питания, а юрбюро («Авангард». — Прим. ред.) готовило конкурсную документацию, — говорится в сообщении. — В документации прописывались такие требования, что добросовестному претенденту со стороны для победы в конкурсе требовалось бы снизить начальную максимальную цену контракта не менее чем на 43 % ». Первое заседание по рассмотрению этого дела назначено на 3 июня 2020 года.

Петербургское управление антимонопольной службы возбудило дело в отношении АО «Артис-детское питание», АО «Фирма Флоридан», ООО «Юридическое бюро «Авангард» и администрации Кировского района Санкт-Петербурга. Названия отсылают к аналогичной истории в Колпино.

Напомним, УФАС регулярно занимается картелями на рынке школьного и детсадовского питания. Ранее по той же схеме был раскрыт сговор в Колпинском районе: там также значились «Артис-детское питание» и «Юридическое бюро «Авангард», подробнее о «радиоактивных» методах ограничения конкуренции можно почитать в материале «Фонтанки».

«Фирма Флоридан», еще один лидер рынка, тоже регулярно попадает в сферу внимания УФАС в рамках антикартельных расследований.