В тесноте с коронавирусом. В Петербурге суд оштрафовал турецкого подрядчика за общежитие для рабочих, ставшее очагом распространения COVID-19
Петербургский суд оштрафовал турецкого подрядчика за несоблюдение противокоронавирусных мер. Он содержал своих сотрудников в маленьких комнатах грязного общежития, которое стало очагом распространения COVID-19.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 20 августа, материалы в суд поступили после проверки Роспотребнадзора в компании с труднопроизносимым названием, которое, судя по её официальному сайту, можно сократить до «Ант Япы».
В ходе проверки, которая была проведена работниками надзорного ведомства с апреля по июнь этого года, нарушения были обнаружены в общежитиях по трём адресам. Среди них: тесное расселение сотрудников, грязные полы в коридорах и уборных, отсутствие инструкций по санобработке, а также запоздалая очистка подушек, одеял и матрасов после того, как были зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом.
Допрошенная в качестве свидетеля специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора добавила, что она зарегистрировала 29 заразившихся новой инфекцией из около 200 сотрудников.
Защитник компании на судебном заседании заявил, что та признаёт свою вину, но отметил, что нарушения были устранены в короткие сроки, работы остановлены, общежитие расселено, его жильцы изолированы, то есть очаг был локализован.
Петроградский районный суд назначил наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей.
На официальном сайте «Ант Япы» сказано, что компания реализует масштабные строительные проекты по всему миру и имеет офисы в четырёх странах: Турции, Англии и США, а с 1991 года — в России. На территории нашей страны турецкий подрядчик работает в Москве, Петербурге, Перми и Сочи.