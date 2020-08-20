В тесноте с коронавирусом. В Петербурге суд оштрафовал турецкого подрядчика за общежитие для рабочих, ставшее очагом распространения COVID-19

Петербургский суд оштрафовал турецкого подрядчика за несоблюдение противокоронавирусных мер. Он содержал своих сотрудников в маленьких комнатах грязного общежития, которое стало очагом распространения COVID-19.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 20 августа, материалы в суд поступили после проверки Роспотребнадзора в компании с труднопроизносимым названием, которое, судя по её официальному сайту, можно сократить до «Ант Япы».



В ходе проверки, которая была проведена работниками надзорного ведомства с апреля по июнь этого года, нарушения были обнаружены в общежитиях по трём адресам. Среди них: тесное расселение сотрудников, грязные полы в коридорах и уборных, отсутствие инструкций по санобработке, а также запоздалая очистка подушек, одеял и матрасов после того, как были зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом.

