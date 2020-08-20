В изоляторе Минска остаётся один россиянин. Похоже, что это пропавший программист из Петербурга
Один гражданин России остаётся в центре изоляции в Минске, куда свозили задержанных после президентских выборов. Об этом 20 августа сообщили в российском посольстве в Белоруссии.
«Сотрудниками посольства проведена работа по всем поступившим обращениям родственников, все выпущены из изоляторов, кроме одного гражданина России», — говорит пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.
Вероятнее всего, единственный, кому пока не вернули свободу, это 39-летний Михаил Дорожкин. Программист из Петербурга навещал в Минске друзей, вечером в день голосования, 9 августа, должен был уехать к родне, но был задержан у железнодорожного вокзала. На связь он больше не выходил, подробности задержания журналистам рассказали сокамерники. С их слов, после 13-го числа Дорожкина они не видели.
Как сообщила Фонтанке» жена Михаила Анна, накануне сотрудникам российского консульства удалось отыскать пропавшего. Петербуржец содержится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Сегодня его навестили представители дипмиссии и передали родным, что Михаил «жив, выглядит здоровым» и предположительно пробудет в несвободе ещё несколько дней.
Пресс-служба Минского городского суда публиковала два списка привлеченных к ответственности, всего более 1050 фамилий. Михаил Дорожкин встречается один раз, ему назначен арест на 7 суток. Этот срок уже истёк. По словам сокамерника, петербуржец после получил ещё 14 суток ареста.
В посольстве рассчитывают, что единственный россиянин в изоляторе не задержится. «В ближайшее время он будет также выпущен», — приводит ТАСС слова представителя посольства.