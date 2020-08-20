В изоляторе Минска остаётся один россиянин. Похоже, что это пропавший программист из Петербурга

Один гражданин России остаётся в центре изоляции в Минске, куда свозили задержанных после президентских выборов. Об этом 20 августа сообщили в российском посольстве в Белоруссии.



«Сотрудниками посольства проведена работа по всем поступившим обращениям родственников, все выпущены из изоляторов, кроме одного гражданина России», — говорит пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.

Вероятнее всего, единственный, кому пока не вернули свободу, это 39-летний Михаил Дорожкин. Программист из Петербурга навещал в Минске друзей, вечером в день голосования, 9 августа, должен был уехать к родне, но был задержан у железнодорожного вокзала. На связь он больше не выходил, подробности задержания журналистам рассказали сокамерники. С их слов, после 13-го числа Дорожкина они не видели.