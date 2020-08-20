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20.08.2020 10:33
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Врач о состоянии Навального: Отравление - лишь одна из версий

Заместитель главврача омской больницы, куда утром 20 августа после экстренной посадки самолета доставили оппозиционного политика Алексея Навального, рассказал о его состоянии.

По словам Анатолия Калиниченко, которые приводят СМИ, состояние пациента оценивается как тяжелое.

«Был проведен большой комплекс исследований. Часть возможных диагнозов были сняты, спектр сузился. Отравление — лишь одна из возможных причин. Есть еще ряд состояний, которые в острой фазе могут привести к такой клинике», — сообщил замглавврача.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска, где он посещал местное отделение ФБК, в Москву утром 20 августа. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его поместили в искусственную кому. Пресс-секретарь Навального сообщила, что основная версия — токсическое отравление.

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Комментарии (11)

Pilat
Вполне возможно, что кто то из тех кого он своими видео достал его и траванули.
А не пей Алешенька из копытца, козликом станешь.
Chinalove
Дай Бог здоровья Алексею!
МАЗ
Да кому он нужен, травить его. Ещё вспомните Скрипаля.
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