Россия построит в Латакии «санаторий». Сирийцы выделили 8 гектаров

Под строительство медицинского оздоровительно-реабилитационного центра российской авиационной группы на базе Хмеймим Сирия безвозмездно выделила 8 гектаров на берегу Средиземного моря. Протокол опубликован 19 августа.
Из документа следует, что сирийская сторона предоставляет землю на период всего срока действия соглашения. Российским вооруженным силам также отходит недвижимое имущество на участке, однако какое сказать нельзя - приложения к протоколу являются конфиденциальными. Все расходы на возведения здания медцентра российская сторона берет на себя, равно как и на прокладку водопровода, линий электропередач и прочие системы. Стоимость работ по возведению инженерной инфраструктуры, а также ее мощности, необходимо согласовывать с сирийцами. Подрядчики работ должны быть со стороны Сирии.
Протокол подписан российской стороной 30 июля, сирийской — 21 июля.