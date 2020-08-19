«Давление через все доступные каналы». Европарламент опасается «иностранной военной интервенции» в Белоруссии
Лидеры стран — членов ЕС обсудили ситуацию в Белоруссии на внеочередном саммите, собранном по просьбе Польши и Литвы.
«Санкции — это важный инструмент, доступный Европейскому союзу, и Европарламент призывает Совет без промедления использовать их для наказания за серьезные нарушения прав человека, которые имели место в Белоруссии», — заявил 19 августа во время онлайн-саммита глава Европарламента Давид-Мария Сассоли.
Он выразил опасения, что в Белоруссии могут «усилиться репрессии», а также может произойти «иностранная военная интервенция». Председатель Европейского парламента подчеркнул, что нет европейцев, которые бы не беспокоились о происходящем в Минске.
«Мы должны оказывать давление через все доступные каналы, чтобы задержанные и арестованные с 9 августа были освобождены, реабилитированы и получили компенсацию», — также сообщил Сассоли.
«Народ Беларуси имеет право решать свое будущее и свободно избирать своего лидера», — отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он призвал прекратить насилие и начать «всеобъемлющий диалог» всех сторон конфликта. Также Мишель обратился к режиму Лукашенко, попросив прислушаться к воле народа.
Саммит 27 стран Евросоюза был созван по просьбе Польши и Литвы.
Лидеры западных стран уже несколько раз критиковали силовое подавление протестов в Белоруссии, а также грозили режиму Лукашенко санкциями. Руководители стран ЕС неоднократно обсуждали ситуацию в республике с президентом России Владимиром Путиным. Победитель белорусских выборов и ранее указывал на попытки раскачать ситуацию из других стран.