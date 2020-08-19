«Давление через все доступные каналы». Европарламент опасается «иностранной военной интервенции» в Белоруссии

Лидеры стран — членов ЕС обсудили ситуацию в Белоруссии на внеочередном саммите, собранном по просьбе Польши и Литвы.



«Санкции — это важный инструмент, доступный Европейскому союзу, и Европарламент призывает Совет без промедления использовать их для наказания за серьезные нарушения прав человека, которые имели место в Белоруссии», — заявил 19 августа во время онлайн-саммита глава Европарламента Давид-Мария Сассоли.



Он выразил опасения, что в Белоруссии могут «усилиться репрессии», а также может произойти «иностранная военная интервенция». Председатель Европейского парламента подчеркнул, что нет европейцев, которые бы не беспокоились о происходящем в Минске.

