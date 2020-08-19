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19.08.2020 14:18
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«Давление через все доступные каналы». Европарламент опасается «иностранной военной интервенции» в Белоруссии

Лидеры стран — членов ЕС обсудили ситуацию в Белоруссии на внеочередном саммите, собранном по просьбе Польши и Литвы.

«Санкции — это важный инструмент, доступный Европейскому союзу, и Европарламент призывает Совет без промедления использовать их для наказания за серьезные нарушения прав человека, которые имели место в Белоруссии», — заявил 19 августа во время онлайн-саммита глава Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Он выразил опасения, что в Белоруссии могут «усилиться репрессии», а также может произойти «иностранная военная интервенция». Председатель Европейского парламента подчеркнул, что нет европейцев, которые бы не беспокоились о происходящем в Минске.

«Мы должны оказывать давление через все доступные каналы, чтобы задержанные и арестованные с 9 августа были освобождены, реабилитированы и получили компенсацию», — также сообщил Сассоли.

«Народ Беларуси имеет право решать свое будущее и свободно избирать своего лидера», — отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он призвал прекратить насилие и начать «всеобъемлющий диалог» всех сторон конфликта. Также Мишель обратился к режиму Лукашенко, попросив прислушаться к воле народа.

Саммит 27 стран Евросоюза был созван по просьбе Польши и Литвы.

Лидеры западных стран уже несколько раз критиковали силовое подавление протестов в Белоруссии, а также грозили режиму Лукашенко санкциями. Руководители стран ЕС неоднократно обсуждали ситуацию в республике с президентом России Владимиром Путиным. Победитель белорусских выборов и ранее указывал на попытки раскачать ситуацию из других стран.

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Комментарии (3)

amigo_UA
столько демократии накопили - не помещается, все пытаются кому-то еще ее всучить. но шо-то куда не полезут делать демократию после украины - везде им облом.
медведь Дмитрий
Должны быть освобождены и получить компенсацию ,как грится Соссали - знает .
asgard
Такая прямо забота о народе(не своем), что аж кусок в рот не лезет. Демократизаторы незадорого.
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