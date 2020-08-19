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19.08.2020 12:30
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Высоцкий на суде по ДТП с Ефремовым: Миша отличный актер, но не мог симулировать в суде сердечный приступ

Сторона защиты вызвала в суд в качестве свидетеля актера, продюсера и друга с 50-летним стажем Михаила Ефремова Никиту Высоцкого. Он рассказал о том, что увидел на месте ДТП, когда актер собирается извиниться перед потерпевшими и как он занимается благотворительностью. Стороны опрашивали Высоцкого больше полутора часов.

«Мы живём в 5 минутах друг от друга. Мы знакомы с детства и нуждаемся друг в друге как друзья, но мы видимся раз в несколько месяцев из-за его графика», — описывал отношения с другом Высоцкий.

По словам свидетеля, Ефремов не раз давал деньги на благотворительные операции. «Он спас женщину, которой если бы не он, не помог бы никто!» — уверил Высоцкий.

Он также сообщил, что считает друга отличным актером, но не способным симулировать сердечный приступ в суде.

На месте аварии, как выяснили в суде, мужчина оказался через час после смертельного ДТП: « Я его окликнул, а он меня даже не узнал. Это состояние растерянности. Шока».

Высоцкий также вспомнил, что забирал Ефремова после получения подписки о невыезде и увидел у актера кровоподтеки.

Почти полчаса два адвоката спрашивали свидетеля о раскаянии и прощении, которого, по мнению родственников умершего курьера Захарова, Ефремов так и не попросил.

Никита Высоцкий рассказал, что через друзей актер пытался передать венок на похороны: «Да, там были люди от Михаила. Но да, венки от нас были выкинуты. Имена называть не буду».

Он отметил, что Ефремов всегда хотел извиниться и раскаяться, но «возможности для этого не было».

«Если вы говорите, что Ефремов хотел извиниться, то почему он вчера не извинился лично перед 4 потерпевшими?» — поинтересовался адвокат семьи Захарова Александр Добровинский

«Тут журналисты, и это не то место для извинений, — заявил Высоцкий, — Я знаю, что Миша хочет помогать вне зависимости от завершения процесса. Мы хотели предложить деньги любому члену семьи. Мы не хотели делить потерпевших — мы не суд. Мы посчитали, что так нужно и иначе быть не могло. Но случилась конфронтация. Когда адвокаты «ослабят хватку», когда все начнут вести себя как люди, тогда Ефремову удастся нормально поговорить с потерпевшими».

Он также признал, что у друга имеются проблемы с алкоголем, но не признал, что у него есть наркотическая зависимость.

Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.

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Комментарии (5)

AVasil
Друзья с полувековым стажем, которые знали о "проблемах с алкоголем", они вообще пытались как-то это изменить, пристрастия, в смысле? Или принимали соучастие в нелегкой борьбе со спиртосодержащими напитками?
"—А вы, собственно, кто?
— Ну... скажем так... коллега.
— Понятно! Собутыльник, значит!"
Vahmistroff
Что-то не пойму я.
Ефремова виноват в том, что не извинился?? Это имеет какое-либо значение? Или судят все же за то, что в результате аварии, в которой он виноват, умер человек? А может, как в епархии Гундяева, если покаялся, то и не виноват вовсе?
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