Высоцкий на суде по ДТП с Ефремовым: Миша отличный актер, но не мог симулировать в суде сердечный приступ
Сторона защиты вызвала в суд в качестве свидетеля актера, продюсера и друга с 50-летним стажем Михаила Ефремова Никиту Высоцкого. Он рассказал о том, что увидел на месте ДТП, когда актер собирается извиниться перед потерпевшими и как он занимается благотворительностью. Стороны опрашивали Высоцкого больше полутора часов.
«Мы живём в 5 минутах друг от друга. Мы знакомы с детства и нуждаемся друг в друге как друзья, но мы видимся раз в несколько месяцев из-за его графика», — описывал отношения с другом Высоцкий.
По словам свидетеля, Ефремов не раз давал деньги на благотворительные операции. «Он спас женщину, которой если бы не он, не помог бы никто!» — уверил Высоцкий.
Он также сообщил, что считает друга отличным актером, но не способным симулировать сердечный приступ в суде.
На месте аварии, как выяснили в суде, мужчина оказался через час после смертельного ДТП: « Я его окликнул, а он меня даже не узнал. Это состояние растерянности. Шока».
Высоцкий также вспомнил, что забирал Ефремова после получения подписки о невыезде и увидел у актера кровоподтеки.
Почти полчаса два адвоката спрашивали свидетеля о раскаянии и прощении, которого, по мнению родственников умершего курьера Захарова, Ефремов так и не попросил.
Никита Высоцкий рассказал, что через друзей актер пытался передать венок на похороны: «Да, там были люди от Михаила. Но да, венки от нас были выкинуты. Имена называть не буду».
Он отметил, что Ефремов всегда хотел извиниться и раскаяться, но «возможности для этого не было».
«Если вы говорите, что Ефремов хотел извиниться, то почему он вчера не извинился лично перед 4 потерпевшими?» — поинтересовался адвокат семьи Захарова Александр Добровинский
«Тут журналисты, и это не то место для извинений, — заявил Высоцкий, — Я знаю, что Миша хочет помогать вне зависимости от завершения процесса. Мы хотели предложить деньги любому члену семьи. Мы не хотели делить потерпевших — мы не суд. Мы посчитали, что так нужно и иначе быть не могло. Но случилась конфронтация. Когда адвокаты «ослабят хватку», когда все начнут вести себя как люди, тогда Ефремову удастся нормально поговорить с потерпевшими».
Он также признал, что у друга имеются проблемы с алкоголем, но не признал, что у него есть наркотическая зависимость.
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.