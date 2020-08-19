Высоцкий на суде по ДТП с Ефремовым: Миша отличный актер, но не мог симулировать в суде сердечный приступ

«Мы живём в 5 минутах друг от друга. Мы знакомы с детства и нуждаемся друг в друге как друзья, но мы видимся раз в несколько месяцев из-за его графика», — описывал отношения с другом Высоцкий.

Сторона защиты вызвала в суд в качестве свидетеля актера, продюсера и друга с 50-летним стажем Михаила Ефремова Никиту Высоцкого. Он рассказал о том, что увидел на месте ДТП, когда актер собирается извиниться перед потерпевшими и как он занимается благотворительностью. Стороны опрашивали Высоцкого больше полутора часов.

По словам свидетеля, Ефремов не раз давал деньги на благотворительные операции. «Он спас женщину, которой если бы не он, не помог бы никто!» — уверил Высоцкий.



Он также сообщил, что считает друга отличным актером, но не способным симулировать сердечный приступ в суде.

На месте аварии, как выяснили в суде, мужчина оказался через час после смертельного ДТП: « Я его окликнул, а он меня даже не узнал. Это состояние растерянности. Шока».



Высоцкий также вспомнил, что забирал Ефремова после получения подписки о невыезде и увидел у актера кровоподтеки.



Почти полчаса два адвоката спрашивали свидетеля о раскаянии и прощении, которого, по мнению родственников умершего курьера Захарова, Ефремов так и не попросил.



Никита Высоцкий рассказал, что через друзей актер пытался передать венок на похороны: «Да, там были люди от Михаила. Но да, венки от нас были выкинуты. Имена называть не буду».



Он отметил, что Ефремов всегда хотел извиниться и раскаяться, но «возможности для этого не было».



«Если вы говорите, что Ефремов хотел извиниться, то почему он вчера не извинился лично перед 4 потерпевшими?» — поинтересовался адвокат семьи Захарова Александр Добровинский

