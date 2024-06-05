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    Не мутант, а апомиксис. Странные одуванчики выросли в Удельном парке

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    1 комментарий

    Странные одуванчики заметили петербуржцы в Удельном парке. Они могут показаться больными, но на самом деле это обычные апомиктические особи — от греческого «девственное размножение». Об этом рассказывает 5 июня сообщество «Грибы и Грибники СПб».

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    При апомиксисе диплоидная яйцеклетка начинает делиться в отсутствие сигнала от мужской гаметы. Апомиктические цветки не раскрываются, самоопыление происходит внутри закрытого цветка. Это удобно. Любой биотип, обладающий способностью к апомиксису, может воспроизводиться в массовом количестве. Но есть и минусы: рождаются «клоны». Они благоденствуют, пока условия среды остаются относительно неизменными. А если что-то снаружи меняется, приспособиться они не могут и вымирают.

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    Комментарии 1

    28240881205 Июн 2024 в 16:42
    Напишите честно, это мутанты.
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